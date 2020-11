L’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il était «vraiment déçu» de la façon dont les animaux ont été traités dans l’émission – qui a débuté dimanche – et que les producteurs utilisent toujours des créatures dans les défis malgré les réglementations britanniques telles que l’Animal Welfare Act.

Le spectacle est généralement tourné en Australie, mais cette année se déroule au Pays de Galles en raison de Covid-19.

Dans un communiqué, l’organisme de bienfaisance a déclaré que des animaux avaient été «lâchés, jetés, manipulés brutalement, écrasés, poursuivis, surpeuplés, effrayés par les candidats et empêchés d’échapper à des expériences stressantes» au cours des deux décennies de l’émission.

Il a ajouté que des animaux avaient été tués dans «aucun autre but que le divertissement» dans la série de télé-réalité, qui a été remportée par le diffuseur Tony Blackburn, le chanteur et présentateur Stacey Soloman et la star de la télé-réalité Vicky Pattinson, entre autres.

I’m A Celebrity: Bushtucker Trials – en images

La RSPCA a également critiqué le spectacle pour «dépeindre délibérément certaines espèces comme méchantes ou effrayantes ou comme des objets qui peuvent être utilisés uniquement pour le divertissement plutôt que pour des créatures vivantes et sensibles».

Défi Viper Vault

La déclaration disait: «Depuis que ‘I’m a Celebrity’ a été diffusé pour la première fois, des animaux ont été lâchés, jetés, manipulés brutalement, écrasés, chassés, surpeuplés, effrayés par les candidats et empêchés d’échapper à des expériences stressantes. Il y a également eu des incidents où des animaux ont été tués dans le seul but de se divertir.

«Le message de l’émission et le potentiel d’inciter les gens à essayer de copier les ‘essais de bushtucker’ à la maison pour le divertissement sont également préoccupants et nous pensons que dépeindre délibérément certaines espèces comme méchantes ou effrayantes ou comme des objets qui peuvent être utilisés uniquement pour le divertissement plutôt que pour Les créatures vivantes et sensibles envoient totalement le mauvais message.

Il a ajouté: «Nous continuerons d’exhorter ITV et la société de production à repenser la façon dont ils utilisent les animaux dans I’m A Celebrity et à remplacer les défis par des alternatives respectueuses des animaux. Nous surveillerons le programme et signalerons toute préoccupation que nous avons aux producteurs.

«Malheureusement, un certain nombre des animaux utilisés dans les défis, tels que les cafards et les grillons, sont des invertébrés et ne sont pas couverts par la loi sur le bien-être des animaux ou la loi sur les animaux de la scène, qui s’appliquent au Pays de Galles.

Les concurrents de cette année

“Cela signifie qu’ils ont peu de protection en vertu de la loi. Cependant, si nous sommes alertés sur des inquiétudes concernant d’autres animaux qui sont couverts par ces lois qui sont victimes de souffrance ou de détresse au cours de ce programme, nous examinerons la question et, le cas échéant, enquêter. Là où nous pouvons agir, nous le ferons. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «I’m A Celebrity respecte la loi sur le bien-être animal concernant l’utilisation des animaux et nous sommes fiers de nos pratiques de production exemplaires.

«Nous avons une longue relation de travail avec la RSPCA en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, et à ce titre, nous avons contacté ses homologues il y a quelques mois lorsque nous savions que le programme serait réalisé au Royaume-Uni, en vue de travailler en collaboration avec eux.