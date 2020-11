je

La télévision a averti aujourd’hui que la réduction du nombre d’émissions qu’elle avait pu produire sous les restrictions de Covid-19 atteignait toujours ses bénéfices, mais a signalé une amélioration des marchés publicitaires, saluant ses émissions, y compris A Planet for us All de Prince William.

ITV Studios a dû fermer pendant les différents verrouillages au cours des huit derniers mois, bien qu’il ait maintenant repris le tournage de la majorité de ses émissions.

Cependant, il a averti que la série actuelle de nouvelles mesures continuerait d’entraver le trimestre en cours et les bénéfices de l’année prochaine.

L’activité des studios sera particulièrement affectée par rapport d’une année sur l’autre car 2019 avait un calendrier de livraison de nouveaux programmes chargé.

Même après la fin des verrouillages, les règles de distanciation sociale ont rendu le tournage difficile pour les acteurs et l’équipe de tournage.

La publicité avait cependant repris ces derniers mois, le trimestre en cours étant susceptible d’être légèrement en hausse par rapport à l’année dernière. Les revenus publicitaires de novembre ont augmenté d’environ 6%, a déclaré ITV.

en relation

Pendant ce temps, il a déclaré que son programme d’automne avait été solide, avec de bonnes notes pour des émissions telles que le drame grisley Dennis Nilsen Des, avec David Tenant, The Sister et A Planet for Us All du prince William.

Pour les neuf mois précédant le 30 septembre, les revenus d’ITV Broadcast ont diminué de 13% par rapport à l’an dernier à 1,27 milliard de livres sterling et de 19% chez ITV Studios à 902 millions de livres sterling.