Selena Gomez les fans peuvent pousser un soupir de soulagement … que la perfusion intraveineuse dans son bras la semaine dernière n’est pas une raison de s’inquiéter pour sa santé.

De nombreux sélénateurs se sont inquiétés après que le chanteur ait discuté en direct sur Instagram avec Timothée Chalamet le 24 octobre … et les téléspectateurs ont remarqué un tube sortant de son bras.

Comme vous le savez, Selena a fait face à des problèmes médicaux majeurs au cours des 5 dernières années – y compris un diagnostic de lupus et une greffe de rein – mais des sources proches d’elle nous disent que l’IV était simplement un goutte-à-goutte de vitamines.

On nous dit que Gomez reçoit régulièrement des gouttes IV et qu’elles n’ont rien à voir avec son lupus ou d’autres problèmes de santé. Quant à savoir pourquoi elle a choisi de se faire administrer pendant qu’elle diffusait en direct … nos sources disent que c’était juste une question de timing, et Selena ne se souciait pas de le cacher.

Ce n’est pas comme si elle était la seule célébrité connue pour drippin ‘… Justin Biebera pas de scrupules à ce sujet non plus.

Plus important encore, on nous dit que Selena va bien et en bonne santé et qu’elle est restée très occupée pendant la pandémie. En plus de se concentrer sur sa carrière, elle a également travaillé dur pour encourager les gens à voter aux élections et plaider auprès d’autres femmes puissantes … y compris Kamala Harris, Michelle obama et Stacey Abrams.