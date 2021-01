Toney a publié une capture d’écran sur Instagram des abus qu’il avait reçus d’un utilisateur sur la plate-forme de médias sociaux.

Brentford a donné son soutien à Toney, qui est le meilleur buteur du championnat cette saison avec 16 buts, et a déclaré qu’il travaillerait avec la police et Instagram pour essayer d’identifier l’individu impliqué.

La personne en question a depuis été bannie d’Instagram.

Un communiqué de Brentford a déclaré: «Le Brentford FC a été informé hier soir que l’attaquant Ivan Toney avait été victime d’abus racistes sur Instagram. Une fois que le club a été informé de l’abus, une plainte a été immédiatement déposée auprès du fournisseur de médias sociaux.

«Le personnel du club a également signalé l’abus et le Brentford FC note qu’Instagram a banni l’utilisateur de sa plate-forme et supprimé le message. Le club signalera également les abus à la police et aux autres autorités compétentes.

«Le personnel du bien-être des joueurs a pris contact avec Ivan Toney hier soir. Nous travaillerons avec lui et lui apporterons tout le soutien dont il a besoin. Toutes les mesures qu’Ivan souhaite prendre contre l’agresseur bénéficieront de notre soutien total et nous travaillerons avec Instagram et la police pour essayer d’identifier l’individu impliqué, en prenant des mesures contre eux si possible.

“Nous avons été ravis de voir la réponse ferme de Kick It Out aux abus. Le club entretient des relations étroites avec Kick It Out, la FA et d’autres organisations qui, comme nous, croient en l’augmentation de la diversité et de l’inclusivité du football.

«Nous ferons tout notre possible pour travailler avec eux pour débarrasser le football des comportements haineux et discriminatoires. Il est souvent difficile d’identifier les auteurs, mais nous espérons qu’avec l’aide des plateformes de médias sociaux, cela changera avec le temps.

«Le Brentford FC a une politique de tolérance zéro envers les comportements discriminatoires de toute nature.»

L’Association de la presse a également rapporté mardi que deux détenteurs d’abonnements de Brentford avaient été interdits par le club pour avoir enfreint leur politique de médias sociaux la veille de Noël.