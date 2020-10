Ivana Trump, l’ex-épouse du président Donald Trump, a déclaré qu’elle avait récemment parlé à leurs enfants après avoir entendu parler du test positif du président contre le coronavirus. Ivana a qualifié son ex-mari de «négligent» et a suggéré qu’il ne pensait pas qu’il recevrait un diagnostic de COVID-19. Le président et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le coronavirus jeudi, tout comme plusieurs autres personnalités républicaines et assistants de Trump qui ont assisté à un événement à la Maison Blanche à la fin du mois dernier.

“C’est une période très difficile. C’est un stress”, a déclaré Ivana, 71 ans, à PEOPLE samedi. “J’ai parlé à tous mes enfants et, bien sûr, ils sont inquiets.” Ivana et le président se sont mariés de 1977 à 1992 et sont les parents de Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump. Les trois ont été testés négatifs pour le coronavirus.

Au cours des dernières semaines qui ont conduit au diagnostic de Trump, il a continué à organiser des rassemblements à travers le pays, rassemblant des milliers de partisans et beaucoup ne portaient pas de masque facial. Le 26 septembre, il a organisé un événement à la Maison Blanche pour la juge officiellement nommée Amy Coney Barrett, où des partisans ont été vus se serrant la main, se serrant dans leurs bras et ignorant les directives de distanciation sociale. Beaucoup ne portaient pas non plus de masques. La Première Dame Melania Trump, l’aide de Trump Hope Hicks, l’ancienne assistante de Trump Kellyanne Conway et trois sénateurs républicains – Mike Lee, Thom Tillis et Ron Johnson – font partie de ceux qui ont été testés positifs.

«Il était insouciant», a déclaré Ivana à PEOPLE. “Il ne pensait pas que cela lui arriverait.” Cependant, elle était toujours surprise que Trump ait contracté le virus parce qu’il est «la personne la plus propre et la plus saine». Elle a dit que sa “plus grande faiblesse” était son amour des aliments malsains.

Ivana espère également que Trump s’en sortira. “J’espère juste qu’il va s’en sortir et être en bonne santé”, a-t-elle déclaré. “Mais qui sait ce qui va se passer, parce que je ne sais rien de ce virus et que personne d’autre ne le sait et que personne ne sait comment le guérir.” Elle a également prédit que Trump serait réélu, ajoutant: “Cela ne fait aucun doute.”

L’état exact de Trump reste inconnu en raison des remarques contradictoires faites par la Maison Blanche samedi matin. Les médecins du personnel de la Maison Blanche, y compris le Dr Sean Conley, ont déclaré que les symptômes de Trump “disparaissaient et s’amélioraient maintenant”, tandis qu’un autre médecin, Sean Dooley, a déclaré que l’homme de 74 ans était “d’une humeur exceptionnellement bonne”. Quelques instants plus tard, cependant, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré aux journalistes que le président avait eu une période “très préoccupante” vendredi et que les prochaines 48 heures seraient “critiques”, rapporte l’Associated Press. “Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire pour un rétablissement complet”, a déclaré Meadows.

Meadows a ensuite fait un autre commentaire à ., qui contrastait avec sa propre déclaration précédente. “Le président va très bien. Il est debout et demande des documents à revoir. Les médecins sont très satisfaits de ses signes vitaux”, a déclaré Meadows. “Je l’ai rencontré à plusieurs reprises aujourd’hui sur une variété de questions.”