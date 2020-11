Ivana Trump a réagi à la défaite présidentielle de son ex-mari Donald Trump face à Joe Biden, en disant: “Je m’en fiche.” En parlant à PEOPLE, Ivana, 71 ans, a ajouté: “Je veux juste que tout cela se termine, d’une manière ou d’une autre.” Les commentaires d’Ivana interviennent après que Trump a affirmé que l’élection lui avait été “volée” au moyen de bulletins de vote frauduleux, bien qu’il n’ait produit aucune preuve concrète pour prouver les affirmations.

“Ce n’est pas un bon perdant”, a poursuivi Ivana. “Il n’aime pas perdre, alors il va se battre et se battre et se battre.” Ivana a épousé Trump en 1977. Ils ont divorcé en 1992. L’ancien couple partage trois enfants: Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump. En 1993, Trump a épousé Marla Maples, dont il a divorcé en 1999. Il partage une fille, Tiffany Trump, avec Maples. Enfin, Trump a épousé sa femme actuelle, la Première Dame Melania, en 2005. Le couple partage un enfant, un fils, nommé Barron.

Décompte des votes présidentiels 2020, à partir de lundi après-midi: Biden: 75 689 636 Atout: 71281797https: //t.co/p3xXEWqEhr – NBC News (@NBCNews) 9 novembre 2020

La position d’Ivana sur le plan de Trump de «combattre» les résultats des élections semble exacte, car ses équipes juridiques ont déjà commencé à intenter des poursuites judiciaires dans de nombreux États où Trump pense qu’il aurait dû gagner. “Nous allons poursuivre tous ces moyens légaux, toutes les méthodes de recomptage”, a déclaré Jason Miller, conseiller principal de la campagne Trump, lors d’une interview à Fox Business. “Nous allons continuer à dénoncer et enquêter sur tous ces cas de fraude ou d’abus, et nous assurer que… [that] le public américain peut avoir pleine confiance dans ces élections. “

La première personne que Rudy Giuliani a appelée comme témoin d’allégations sans fondement de manigances de dépouillement des votes à Philadelphie lors d’une conférence de presse la semaine dernière est un délinquant sexuel qui est depuis des années un candidat perpétuel dans le New Jersey.https: //t.co/e81PbxT947 – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 9 novembre 2020

Le journaliste de MSNBC Kyle Griffin a rapporté qu’une grande partie des fonds nécessaires au Trump pour lutter contre le décompte des voix provenait de dons de supporters. Cependant, ce n’est pas la seule chose vers laquelle l’argent servira. “La campagne Trump a sollicité de manière agressive des dons pour aider à payer les contestations judiciaires des résultats des élections, mais les courriels incluent un avertissement indiquant que 60% de l’argent ira à la campagne pour rembourser les dettes des élections générales”, a-t-il expliqué. .