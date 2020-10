Alors que son père est occupé sur la campagne électorale menant aux élections du 3 novembre, Ivanka Trump célèbre une étape spéciale avec son mari, Jared Kushner. Dimanche, Trump s’est rendue sur Twitter pour publier plusieurs photos d’elle-même et de son mari pour célébrer leur 11e anniversaire. Trump et Kushner, qui ont trois enfants ensemble, se sont mariés en octobre 2009.

Trump a publié quatre photos d’elle-même et de son mari sur Twitter. Les clichés vont de la présentation du couple le jour de leur mariage à des photos plus discrètes de leurs escapades en plein air. En légende des photos, Trump a souhaité à son mari un joyeux anniversaire, marquant 11 années “incroyables” de mariage. Elle a même noté, avec un emoji de cœur, qu’ils avaient “pour toujours!”

11 années incroyables … à toujours! ❤️ Joyeux anniversaire mon amour! pic.twitter.com/ZvWqCtMyjO – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 25 octobre 2020

Trump et Kushner célèbrent peut-être leur anniversaire dimanche, mais le couple a récemment été impliqué dans une affaire politique. Le Lincoln Project, un comité d’action politique américain formé par d’anciens républicains et qui vise à empêcher Trump d’être réélu, avait installé des panneaux d’affichage à Times Square qui présentent Trump et Kushner ainsi que des déclarations sur la réponse de l’administration Trump à la crise du COVID-19. Sur l’un des panneaux d’affichage, on peut voir Trump souriant aux côtés d’un chiffre indiquant combien d’Américains ont perdu la vie pendant la pandémie. L’autre représente Kushner avec la citation, “[New Yorkers] vont en souffrir et c’est leur problème. »Leur avocat, Mark Kasowitz, a par la suite envoyé une lettre au Lincoln Project et a demandé que les panneaux soient retirés immédiatement.

“Ces publicités montrent Mme Trump souriant et faisant signe à un décompte des morts d’Américains et de New-Yorkais, et attribuent à M. Kushner l’affirmation que”[New Yorkers] vont souffrir et c’est leur problème “, a écrit Kasowitz dans la lettre.” Bien sûr, M. Kushner n’a jamais fait une telle déclaration, [and] Mme Trump n’a jamais fait un tel geste. “L’avocat a ajouté:” Si ces panneaux publicitaires ne sont pas immédiatement retirés, nous vous poursuivrons pour ce qui sera sans aucun doute d’énormes dommages-intérêts compensatoires et punitifs. ” Le projet Lincoln a répondu en un mot à la lettre de Kasowitz, appelant l’affaire “Noix!” sur Twitter.

Le Lincoln Project a par la suite publié une déclaration plus longue dans laquelle ils ont qualifié le “niveau d’indignation indignée” de Trump et Kushner de “comique” par cette situation. “Jared et Ivanka ont toujours été des intimidateurs qui n’ont jamais donné le moindre signe de respect pour le peuple américain”, lit-on dans le communiqué du Lincoln Project. “Les panneaux d’affichage resteront en place. Nous considérons qu’il est important qu’à Times Square, le carrefour du monde, les gens se souviennent continuellement de la cruauté, de l’audace et du manque criant d’empathie que les Trump et les Kushners ont manifestés envers le peuple américain.