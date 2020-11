Cela fait des jours que le jour des élections a eu lieu, mais la course entre le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden a été trop proche pour être convoquée. Alors que Biden est en tête dans plusieurs États clés du champ de bataille pour le moment (y compris la Pennsylvanie, la Géorgie et l’Arizona), Trump a continué de mettre en doute le processus électoral en affirmant à tort, sans preuve, qu’il y avait eu des votes illégalement exprimés lors de cette élection et que , par la suite, la présidence lui est volée. À la lumière de ses commentaires incendiaires, sa fille, Ivanka Trump, s’est rendue sur Twitter et a attisé les flammes sur ce faux récit de «vote illégal».

Sur Twitter, Ivanka a écrit que chaque vote légalement exprimé devrait être compté et que les votes exprimés illégalement ne devraient pas l’être. Elle a noté que cela ne devrait pas être une question “controversée”. Ivanka a terminé sa déclaration en écrivant que cela vaut pour tout le monde et qu’elle pense que «des élections libres et équitables» sont à la «base de notre démocratie». Bien qu’Ivanka n’ait pas directement soutenu les affirmations de son père selon lesquelles il y avait eu une «fraude» au milieu de cette élection, elle a évoqué l’idée qu’il y avait des Américains qui auraient pu voter illégalement lors de ces dernières élections (il n’y a actuellement aucune preuve indiquant que une fraude électorale généralisée a eu lieu).

Chaque vote légalement émis doit être compté. Tout vote illégal ne devrait pas. Cela ne devrait pas être controversé. Ce n’est pas une déclaration partisane – des élections libres et régulières sont le fondement de notre démocratie. 🇺🇸 – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 6 novembre 2020

Mercredi matin, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote dans de nombreux endroits aux États-Unis, Trump a faussement affirmé à la Maison Blanche qu’il avait remporté les élections (pour le moment, ni lui ni Biden n’ont officiellement atteint les 270 votes requis dans les collèges électoraux pour obtenir La présidence). “Franchement, nous avons gagné cette élection”, a-t-il faussement affirmé. “Donc, notre objectif maintenant est d’assurer l’intégrité, pour le bien de cette nation – c’est un très grand moment, c’est une fraude majeure pour notre nation. Nous voulons que la loi soit utilisée de manière appropriée, nous allons donc aller à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes cessent. Nous ne voulons pas qu’ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste. C’est un moment très triste. ” Trump a depuis déclaré qu’il contesterait les résultats dans divers États, car il avait déjà appelé à un recomptage dans le Wisconsin, un État qui est devenu bleu lors de cette élection et a fini par aller à Biden.