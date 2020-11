L

Regardez à Times Square à New York et vous pouvez voir Ivanka Trump et Jared Kushner vous regarder. Un énorme panneau d’affichage avec leurs visages souriants a été érigé par le groupe républicain le Lincoln Project ce week-end: Ivanka est photographiée pour poser comme une hôtesse de jeu télévisé à côté du nombre de personnes décédées de Covid-19, Jared souriant à côté d’une citation présumée de lui disant: “[New Yorkers] vont souffrir et c’est leur problème. Le couple poursuit.

Mais le panneau d’affichage est un symbole puissant. Premièrement, New York – une ville qui comptait Jared et Ivanka comme royauté de la société libérale – leur a tourné le dos après (presque) quatre ans sous l’administration Trump. Et deuxièmement, qu’ils ne sont pas populaires auprès des éléments plus modérés du parti républicain. Jarvanka a été au centre de l’administration Trump, mais maintenant cela s’est terminé si brusquement, et maintenant?

«Elle est brillante, intelligente, belle. Les gens l’aimeraient! C’est ainsi que Trump a décrit sa fille à son équipe en 2016, selon son ex-directeur de campagne adjoint Rick Gates. Gate se souvient que Trump avait tenté d’obtenir Ivanka, 38 ans, sur le scrutin VP sur Mike Pence. Gates, qui a été emprisonné pour avoir menti à l’enquête Mueller, dit que cette dernière partie s’est avérée presque vraie. Ivanka n’a jamais dominé le sondage de popularité, mais elle a fait beaucoup mieux qu’ils ne le pensaient un dirigeant d’une entreprise de mode sans expérience politique.

En fait, dans les jours qui ont précédé Covid, le mot qui courait à Washington était qu’Ivanka serait candidat à la présidence en ce moment. Des gens qui auraient dû être mieux informés ont adhéré à ce qui n’était en réalité qu’une théorie du complot: Trump feindrait la maladie pour qu’Ivanka puisse s’engager sur le ticket, arracher la victoire et l’absoudre de ses «crimes». Comment les croyants ont dû haletant quand Trump a attrapé Covid au début du mois. Combien ont crié: «Ça se passe!»?

en relation

Ivanka elle-même a mis fin aux rumeurs. Mais ils ont pris racine pour deux raisons. Tout d’abord, c’était un conte de moralité pour tous ceux qui voulaient une fin précoce de l’administration Trump: faites attention à ce que vous souhaitez. Deuxièmement, c’était également plausible. Ivanka est une candidate plausible à la présidence. Les républicains le savent depuis un moment. En quatre ans, elle a savamment joué un rôle qui lui a permis de plonger dans et hors de la politique comme elle l’entendait. Avec un rôle de conseillère dans l’aile ouest, mais détachée du bureau ovale, elle a pu faire pression pour des choses comme l’augmentation des crédits d’impôt pour enfants tout en gardant le silence sur la séparation des enfants de leurs parents à la frontière.

«Ne fait pas partie de mon portefeuille», a-t-elle dit à CBS lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet l’année dernière. Elle semblait avoir pensé que rester à l’écart des controverses du règne de son père serait le moyen intelligent de garder les modérés de côté et d’assurer sa position d’héritière naturelle. Cette inexpérience politique est peut-être sur le point de se révéler.

(Donald Trump écoute Ivanka Trump lors d’une conférence téléphonique / AP)

Récemment, elle a plongé la tête la première dans le maelström avec un brusque changement de stratégie qui l’a rendue plus visible que jamais. Regardez son Instagram.

Autrefois principalement un flux de photos de famille saines, il s’est transformé au cours des derniers mois en une vitrine de campagne fastueuse. Sa belle-sœur, la mannequin Karlie Kloss, est introuvable (elle est démocrate). «Une semaine, cinq états!» elle déclare ci-dessous un diaporama de discours sur le podium, de visites d’entrepôts et de réunions à l’hôtel de ville dans un tourbillon de relations publiques.

Ivanka est une candidate plausible à la présidence et les républicains le savent depuis un moment

C’était un excellent fourrage pour la campagne de son père, mais avec les Stars and Stripes toujours derrière elle ces jours-ci, il est difficile de manquer l’iconographie présidentielle en devenir.

En 2024, les républicains seront à la recherche d’un nouveau candidat pour se battre contre quatre ans de Biden / Harris. Si la présidence fait partie de son plan directeur. Qui sait, mais c’est peut-être Ivanka, pas son père, qui entre dans la culasse. Des choses plus étranges se sont produites.

(Un panneau d’affichage de Times Square / . via .)

Elle pourrait choisir d’être plus franc sur les questions qui ont autrefois donné à son père l’approbation de 43% des Américains, selon le site de sondage FiveThirtyEight.

Kushner, 39 ans, a été décrit comme le deuxième homme le plus puissant de la Maison Blanche. Comme sa femme, Kushner a un titre vague au sein de l’administration qui lui permet d’être impliqué dans à peu près tout ce qu’il choisit. Il est directeur de l’Office of American Innovation. Contrairement à sa femme, cela signifie se plonger fortement dans les questions de définition de l’agenda. Il est devenu l’architecte d’un accord de paix au Moyen-Orient et a pris la tête de la réforme de la police à la suite du meurtre de George Floyd. La réponse américaine au coronavirus vient de son bureau dans l’aile ouest.

TODO: définir le type de composant apester

Son approche semble souvent être celle de ce que la Silicon Valley pourrait appeler un «perturbateur». Il renverse le statu quo, par exemple en déplaçant l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, puis dépêche des équipes pour examiner, conseiller et remodeler. Ce n’est pas trop différent de la façon dont Trump fonctionne.

Certes, ceux qui l’auraient croisé ne semblent pas durer longtemps. L’ancien chef d’état-major John Kelly aurait tenté de bloquer le laissez-passer de sécurité de Kushner. Kelly n’est plus là. Steve Bannon a demandé une réunion «enterrer la hache de guerre» après avoir divulgué qu’il avait traité Kushner de «cuck». Peut-être que la hachette a été enterrée dans son dos parce que Bannon n’est plus là non plus. En fait, la Maison Blanche a un peu une porte tournante des cadres supérieurs et Kushner était là pour leur dire au revoir. “Ce que j’ai vu, c’est que la crème a augmenté”, a-t-il déclaré à CNN dans une interview en février dernier, ajoutant: “et je ne vais pas dire quel est le mot, mais cela a coulé.”

Ivanka Trump – En images

Ivanka Trump prend la parole sur scène lors du Sommet annuel Concordia 2019 – Jour 1 au Grand Hyatt New York le 23 septembre 2019

. pour Concordia Summi

Ivanka Trump assiste à une vente aux enchères du travail du photographe Francesco Scavullo au profit de Fountain House chez Sotheby’s le 4 avril 2006

.

Donald Trump et Ivanka Trump assistent à la célébration du lancement du livre “The Trump Card: Jouer pour gagner dans le travail et la vie” à la Trump Tower le 14 octobre 2009

.

Ivanka Trump et Jared Kushner assistent à leur mariage au Trump National Golf Club le 25 octobre 2009

.

Ivanka Trump assiste aux prix Vision and Reality de la European School of Economics Foundation le 5 décembre 2012

Ivanka Trump assiste au lancement du parfum Ivanka Trump au Macy’s Herald Square le 19 février 2013

.

Ivanka Trump assiste au Gala du Costume Institute pour l’exposition «PUNK: Chaos to Couture» au Metropolitan Museum of Art le 6 mai 2013

.

Ivanka Trump lance son nouveau parfum “Ivanka Trump” chez Lord & Taylor le 9 mai 2013

Ivanka Trump et Jared Kushner assistent au service commémoratif de Joan Rivers au Temple Emanu-El le 7 septembre 2014

.

Ivanka Trump assiste au défilé Polo Ralph Lauren lors de la Mercedes-Benz Fashion Week Spring 2015 à Cherry Hill dans Central Park le 8 septembre 2014

.

Jared Kushner et Ivanka Trump assister à l’événement Valentino Sala Bianca 945 le 10 décembre 2014 i

.

Ivanka Trump assiste à l’événement Valentino Sala Bianca 945 le 10 décembre 2014

.

Ivanka Trump assiste au gala 2015 de l’amfAR New York au Cipriani Wall Street le 11 février 2015

.

Ivanka Trump assiste à la première de “Woman In Gold” à New York au Museum of Modern Art le 30 mars 2015

.

Donald Trump visite son parcours de golf écossais Turnberry avec ses enfants Ivanka Trump et Eric Trump le 30 juillet 2015

.

Jared Kushner et Ivanka Trump assistent au gala du Costume Institute “Charles James: Beyond Fashion” au Metropolitan Museum of Art le 5 mai 2014

.

Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump assistent à la 9e vente aux enchères annuelle et dîner sur invitation de la Fondation Eric Trump au Trump National Golf Club Westchester le 21 septembre 2015

.

Ivanka Trump Fine Jewelry, fondatrice, Ivanka Trump assiste à “ Une soirée de glamour ” à la fête de la joaillerie Couture présentée par GILT à la discothèque Tryst le 29 mai 2014

Ivanka Trump assiste aux Glamour Women Of The Year Awards 2015 au Carnegie Hall le 9 novembre 2015

Ivanka Trump accueille l’inauguration des Trump Spa Suites au Trump National Doral le 25 avril 2016

Donald Trump (C) donne deux pouces vers le haut alors que Donald Trump Jr. (L) et Ivanka Trump (R) se lèvent et encouragent Eric Trump alors qu’il prononce son discours lors de la troisième journée de la Convention nationale républicaine le 20 juillet 2016

.

Donald Trump et sa fille Ivanka Trump testent les téléprompteurs et les microphones sur scène avant le début de la quatrième journée de la Convention nationale républicaine le 21 juillet 2016

.

Ivanka Trump salue la foule alors qu’elle monte sur scène pour prononcer un discours lors de la session du soir du quatrième jour de la Convention nationale républicaine le 21 juillet 2016

.

Ivanka Trump danse avec son mari Jared Kurshner au bal inaugural de Liberty le 20 janvier 2017

.

Ivanka Trump prononce une allocution au Département d’État américain lors de la cérémonie du rapport 2017 sur la traite des personnes, 27 juin 2017

.

Ivanka Trump, conseillère et fille du président Donald Trump, assiste à un événement mettant en lumière la crise des opioïdes aux États-Unis le 26 octobre 2017

.

Ivanka Trump fait signe à son arrivée pour une table ronde au Global Entrepreneurship Summit au Hyderabad Convention Center (HICC) à Hyderabad le 29 novembre 2017

. via .

Ivanka Trump fait des gestes lors d’une conférence de presse dans le cadre du III Amériques Business Summit à Lima, le 13 avril 2018

. via .

Ivanka Trump prend la parole à l’Opéra de Derry lors d’une mairie avec des habitants de Derry, New Hampshire, le 17 avril 2018

. via .

Steve Mnuchin (CL) applaudit alors que la fille du président américain Ivanka Trump dévoile une plaque d’inauguration lors de l’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem le 14 mai 2018

. via .

Ivanka Trump prend la parole sur scène lors du sommet annuel de Concordia 2018 – Jour 1 au Grand Hyatt New York le 24 septembre 2018

. pour Concordia Summi

Ivanka Trump et ses enfants assistent à la cérémonie annuelle de pardon des dindes par le président américain Trump à la Maison Blanche à Washington, DC, le 20 novembre 2018

. via .

vanka Trump (3e L), ses enfants Arabella Kushner (2e L), Joseph Kushner (L) et Theodore Kushner (4e L) assistent à un événement de pardon de la dinde alors qu’ils regardent l’un des deux candidats dindes pois à la roseraie de la Maison Blanche 20 novembre 2018

.

Ivanka Trump, avec le président américain Donald Trump et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, s’adresse aux troupes américaines à la base aérienne d’Osan le 20 juin 2019

.

Maintenant que Trump a perdu, il n’est plus nécessaire que le couple reste à Washington.

Le couple pourrait envisager de déménager en Israël, où cet accord de paix au Moyen-Orient a été chaleureusement accueilli par le gouvernement Netanyahu. Ivanka pourrait occuper ce poste à la Banque mondiale, selon la rumeur, son père lui avait promis une fois. Une chose est sûre, sombrer dans l’obscurité n’est pas une option. Comme Donald Jr l’a dit à un journaliste l’année dernière: «Vous pouvez placer Ivanka dans pratiquement n’importe quel environnement et elle prospérera. Ce n’est pas parce que Donald Trump a perdu que Ivanka et Jared doivent le faire. Une perte pour un Trump pourrait signifier la montée d’un autre.