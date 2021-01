Ivanka Trump a publié une photo de ses enfants et de son mari, Jared Kushner, célébrant son 40e anniversaire dimanche matin, et les commentateurs ont été surpris. Le message apparemment banal est venu quelques jours à peine après que les partisans du président Donald Trump ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole américain à sa demande, laissant quatre manifestants et un policier morts. Beaucoup pensaient qu’il était insensible à Trump de publier sur l’anniversaire de Kushner à un tel moment.

“Joyeux 40e anniversaire mon amour!” Trump a écrit avec une émoticône de cœur. La photo montrait Jared souriant à leur table de cuisine, leurs trois enfants rangés devant lui souriant également. Des banderoles pendaient au plafond et un gâteau en désordre était sur la table, avec des bougies, malgré l’heure matinale. Il s’agissait du premier message Instagram de Trump depuis l’attaque du bâtiment du Capitole, bien qu’elle ait publié des tweets sur la situation. Pourtant, de nombreux fans ont fait valoir que ce message était hors de propos.

“Lisez la pièce !!! Notre nation a été attaquée à cause de ce que votre famille a inspiré!” une personne a écrit. Un autre a commenté: “Une insurrection et un anniversaire en une semaine! Occupé occupé”, tandis qu’un troisième a ajouté simplement: “Vous êtes viré.”

Trump a été plus directe sur Twitter, même si elle a eu au moins un faux départ. Mercredi, lors de l’attaque, elle a tweeté: “Patriotes américains – toute faille de sécurité ou manque de respect envers nos forces de l’ordre est inacceptable.” Cependant, lorsque les critiques ont souligné qu’elle appelait effectivement les insurgés «patriotes», elle s’est corrigée.

“Non. La manifestation pacifique est patriotique. La violence est inacceptable et doit être condamnée dans les termes les plus forts”, a-t-elle écrit. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, Trump a continué à soutenir son père malgré sa main dans le lancement de l’attaque.

Non. La protestation pacifique est patriotique. La violence est inacceptable et doit être condamnée dans les termes les plus forts. https://t.co/GwngZTqzTH – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 6 janvier 2021

“Nous allons descendre au Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès et nous n’allons probablement pas encourager autant certains d’entre eux”, a déclaré le président lors de son rassemblement. juste avant l’attaque. “Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort.”

Il n’est pas difficile d’imaginer combien de partisans de Trump ont pris ces instructions comme des instructions directes – en particulier après des années de théories du complot QAnon que le président a refusé de corriger. Dans les violences qui ont suivi, un policier du Capitole a été tué, ainsi que quatre manifestants. De nombreux commentateurs ont pensé que Trump les avait déshonorés tous les cinq avec son message informel dimanche matin.