Ivanka Trump a partagé une photo de famille saine sur Instagram cette semaine au milieu des informations selon lesquelles elle essaie de «réhabiliter son image» alors que la présidence de son père prend fin. Ivanka et son mari, Jared Kushner, ont posé avec leurs trois enfants sur une photo qu’elle a simplement sous-titrée: «Joyeux Thanksgiving». Certains commentateurs ont fait l’éloge de la famille, tandis que de nombreux autres ont condamné le couple et leurs actions en tant que conseillers de la Maison Blanche.

Ivanka a ajouté trois émojis sur le thème de Thanksgiving à sa publication Instagram, où elle et Kushner ont souri dans de simples pulls devant un mur de briques décoré d’une couronne. Leurs enfants se sont blottis contre eux, souriants également, et certains adeptes ont fait des remarques sur la «belle» famille grandissante. D’autres ont été plus sévères, avertissant Ivanka et Kushner qu’ils ne réussiraient pas à «réhabiliter» leur image publique lorsque le président Donald Trump quittera ses fonctions en janvier. Il s’agissait probablement d’une référence à un article récent de Vanity Fair, spéculant que le couple essaie à la hâte d’établir une nouvelle marque d’ici là.

“Tous ceux qui ont du respect de soi, une carrière, une morale, le respect de la démocratie ou qui ne veulent pas que leurs amis leur fassent honte en privé et en public se tiendront à l’écart”, a déclaré à Vanity Fair un ancien ami du couple à New York.

Ivanka et Kushner avaient déjà travaillé dans le secteur immobilier de la ville de New York, héritant leurs rôles de membres de leur famille. Cependant, un rapport récent du New York Times indique que le couple s’attend à y être indésirable en janvier et vivra plutôt principalement à Bedminster, dans le New Jersey. Il s’agit de spéculations basées sur les projets d’ajouts majeurs au «cottage» du couple sur la propriété du Trump National Golf Club.

«Alors que Manhattan attend l’annonce du retour de la famille Trump, la première fille et son mari semblent se préparer ailleurs: un refuge Garden State derrière des portes gardées, peut-être, ou en Floride, où le président Trump rénove son domaine de Mar-a-Lago, “lire le rapport.

Bien qu’Ivanka et Kushner puissent vouloir recalibrer leur image publique, ils ne reculent en aucun cas dans leur soutien au président. Dans les tweets récents, Ivanka a continué de miser sa réputation sur des allégations trompeuses sur le succès de l’administration Trump – par exemple, en s’attribuant le mérite d’une baisse prévue de 9,2% des émissions de gaz à effet de serre cette année. Selon un rapport de USA Today, cette baisse est principalement due à l’échec de la gestion de la pandémie de coronavirus par l’administration Trump, qui a restreint les voyages et tué plus de 260000 Américains qui auraient autrement brûlé du carburant.

Alors que le chemin vers une transition présidentielle semble de plus en plus clair, la question de savoir combien de responsables de l’administration Trump seront en mesure de réhabiliter leurs images est plus importante. Le président élu Joe Biden sera inauguré le 20 janvier 2021.