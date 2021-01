À la veille du départ de Donald Trump de la Maison Blanche, sa fille, Ivanka, a publié une déclaration légère sur les louanges de son père et sur les éloges pour elle-même. «Je suis venue à Washington pour me battre pour les familles américaines et je repars avec le sentiment d’avoir fait cela», a-t-elle déclaré.

Le lendemain, quelques heures avant l’inauguration de Biden, la «première fille» de 39 ans a fait signe au président sortant de partir alors qu’il effectuait un dernier voyage sur Air Force One à Mar-a-Lago, sa station balnéaire de Palm Beach où il passera ses post-présidence.

Beaucoup s’attendent à ce qu’Ivanka et son mari, Jared Kushner, suivent. À la manière de Trumpian, les prochaines étapes d’Ivanka sont évoquées dans ses décisions immobilières, et le Sunshine State semble prêt à être le siège à partir duquel ils tracent l’avenir politique d’Ivanka – un retour à Washington à part entière.

Elle et Jared, qui est également le descendant d’un promoteur immobilier de New York, ont récemment dépensé 30 millions de dollars sur une parcelle de terrain à Indian Creek Village, une île privée de Miami surnommée le Billionaire Bunker.

Comme son père, Ivanka ne semble voir aucun conflit entre la fonction publique et le goût des bonnes choses de la vie, mais il y a aussi une logique politique. «Pour les atouts, la Floride est le port d’attache», déclare Jorge Luis Lopez, stratège républicain basé à Miami. «Ivanka et Jared seront absolument les bienvenus ici.»

L’État a voté pour Trump à deux reprises, en partie grâce à une poussée de soutien dans la grande communauté cubaine du sud de la Floride, et parce que son père a transféré sa résidence de New York à la Floride en 2019. Le gouverneur, Ron DeSantis, est un fidèle allié de Trump. «Si elle choisit, elle est l’avenir du Parti républicain», dit Lopez. Un poste élu en Floride serait une prochaine étape naturelle – et met en place la possibilité litigieuse d’une course aux primaires en 2022 contre le sénateur de Floride en exercice Marco Rubio, que son père a battu pour remporter l’investiture présidentielle républicaine en 2016.

(. / .)

Il pourrait y avoir plus dans le mouvement de la Floride que l’immobilier et les yeux sur un prix républicain. Après les turbulences des quatre dernières années, il n’y a aucun moyen que Jarvanka puisse retourner à leur ancienne vie à Manhattan, glissant de nouveau dans les cercles raréfiés qu’ils occupaient avant que son père ne descende l’escalator doré de Trump Tower et annonce sa candidature. Là où ils étaient autrefois un incontournable, passant des galas philanthropiques aux soirées Park Avenue, ils sont maintenant des personae non gratae.

La ville est aux côtés de sa belle-sœur, la cover girl de Vogue Karlie Kloss, qui est mariée au frère de Jared Josh et a regardé l’administration Trump se dérouler avec une horreur bien documentée. Le 6 janvier, alors que la foule pro-Trump saccageait le Capitole, Ivanka aurait observé avec son père à la Maison Blanche, l’exhortant à réprimer la violence. Sa propre tentative de le faire s’est retournée contre lui.

Dans un tweet rapidement supprimé, elle a qualifié les émeutiers de «patriotes américains» – Kloss a tweeté: «Accepter les résultats d’une élection démocratique légitime est patriotique. Refuser de le faire et inciter à la violence est anti-américain. » Lorsqu’une personne a commenté: «Dites à votre belle-sœur et à votre beau-frère», elle a répondu: «J’ai essayé.»

Des sources proches du couple disent qu’elles ne sont pas intéressées par la reconstruction de sa vie à Manhattan. «Je ne pense pas qu’elle essaiera de revenir dans la société new-yorkaise», déclare Marissa Velez, qui a travaillé avec Ivanka sur sa marque de mode pendant trois ans. «Elle ne va pas simplement quitter la Maison Blanche et dire” Cool, ça a été quatre bonnes années, j’ai beaucoup appris “.” Elle ajoute: «La mode n’était qu’un autre moyen pour Ivanka de placer sa famille dans une position plus puissante. En fin de compte, le pouvoir pour sa famille était tout ce qu’elle voulait. C’est pourquoi je pense qu’elle se présentera un jour à la présidence.

C’est l’objet de nombreuses spéculations – en partie à cause du large éventail de résultats. Sa loyauté sans faille envers son père pourrait faire d’elle la première femme présidente d’Amérique – ou conduire à une condamnation pénale. Dans la mesure où il y a des projets pour une dynastie politique Trump, Ivanka a toujours été l’héritière présomptive. Donald Trump Jr, qui nourrit également des ambitions politiques, est peut-être plus populaire parmi les fervents partisans de l’ancien président, mais le deuxième né de Trump est son préféré.

(. / .)

«Elle est tout ce que son père voulait désespérément être», déclare Nina Burleigh, auteur de The Trump Women: Part of the Deal. «Au manoir né, soigné, pré-scolarisé et« classe ».» Et certainement, pendant quatre ans, Ivanka a agi en tant que «première fille», présentant son père aux conventions nationales républicaines de 2016 et 2020, prenant en charge les initiatives de politique relative aux animaux de compagnie et prenant souvent la place de sa belle-mère et de sa première dame réticente, Melania.

Pourtant, le plus gros nuage sur toute future candidature pour Ivanka sera probablement les derniers jours sombres de la présidence de son père. Tout au long des années turbulentes de Trump, Ivanka a été un rare point fixe aux côtés de son père, et le dénouement laid du refus de son père d’accepter les résultats des élections – et d’incitation à la violence au Capitole – a sapé les efforts d’Ivanka pour faire le Trump. présidence sous un jour modéré.

Retenue et en équilibre là où son père a été militant et instable, son travail à la Maison Blanche s’est concentré sur des questions telles que le congé parental, l’éducation STEM et le recyclage des travailleurs. Désormais, son père restera dans les mémoires comme le président dont le mensonge électoral a sapé la démocratie américaine. Si une guerre civile amère est sur le point d’éclater dans le GOP, Ivanka se retrouvera-t-elle prise entre les deux côtés ou pourrait-elle être la figure unificatrice du parti?

(. / .)

«La marque Trump est entachée», dit Burleigh. «Mais le temps diluera le choc et les donateurs la soutiendront si elle a les chiffres.» Selon Lopez, Ivanka est le «pivot parfait» du parti républicain. «Fermez les yeux et imaginez un conservateur plus doux, plus doux», dit-il. “Que vois-tu? Ivanka. La mère, la femme d’affaires très instruite. C’est presque un ajustement parfait.

Pourtant, Washington ne sera pas pressé de les accueillir à nouveau. Le week-end, lorsque des fourgonnettes ont été repérées à l’extérieur de leur élégante maison de ville de 7000 pieds carrés, la plupart des voisins d’Ivanka et de Jared avaient hâte de voir l’arrière d’eux. «Nos chiens s’entendent mais c’est à peu près tout», dit Rhona Friedman, qui habite à côté. «Quand vous voyez combien de panneaux Biden-Harris se trouvent dans les fenêtres, il est assez facile de dire de quel côté se trouve mon quartier.»

De plus, quel que soit le potentiel électoral d’Ivanka, son avenir est menacé par des inquiétudes juridiques. Si son père est reconnu coupable dans son procès imminent de destitution au Sénat, le nom de Trump perdrait encore plus de son éclat dans les cercles républicains. Le mois dernier, elle a été déposée dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation abusive de fonds par le comité d’investiture présidentiel de Trump – une des nombreuses enquêtes criminelles auxquelles la famille est confrontée.

(AP)

Velez, qui s’est séparée d’Ivanka pour la politique, dit que sa volonté de faire absolument n’importe quoi pour sa famille est «ce pour quoi je l’admirais, mais c’est aussi la pire chose à son sujet».

«Elle fera tout pour eux, que ce soit bien ou mal», dit-elle. «Tout pour donner plus de pouvoir à la famille. En ce sens, elle est un clone de son père. Dans Born Rich, un documentaire de 2003 sur les héritières et héritières américaines, une Ivanka beaucoup plus jeune dit: «Peu importe ce que j’entends parler de mes parents, de ma famille, peu importe ce que je lis, le fait est que je suis absolument fière d’être une Atout.”

Aujourd’hui, son père n’est pas seulement un promoteur immobilier et une star des apprentis. Il est également un président pour un mandat deux fois destitué. Mais Ivanka est plus fière que jamais.

Oliver Wiseman est l’éditeur américain de The Critic