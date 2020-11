Ivanka Trump a montré son calendrier de campagne non-stop sur Twitter ce week-end, révélant qu’elle a fait 11 arrêts au cours des 7 derniers jours. La fille et conseiller du président Donald Trump travaille dur pour sa campagne de réélection, et continuera de le faire avec l’élection présidentielle de 2020 à quelques jours de là.

Ivanka a tweeté une liste des 11 arrêts de campagne qu’elle a effectués la semaine dernière sous un emoji d’épingle rouge, comme s’ils étaient marqués sur une carte. Le joueur de 39 ans a fait des allers-retours à travers le pays plusieurs fois cette semaine, de la Californie à la Floride en passant par la Caroline du Nord, puis la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et enfin l’Ohio. Elle a révélé qu’elle avait encore quatre arrêts à faire en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin et dans l’Iowa. Pourtant, la plupart des répondants n’avaient pas de compliments pour le programme chargé d’Ivanka.

11 arrêts en 7 jours en campagne pour @realdonaldtrump! 📍

Palo Alto, Californie

Los Angeles, CA

Sarasota, Floride

Miami, Floride

Charlotte, Caroline du Nord

Pittsburgh, Pennsylvanie

Blue Bell, PA

Scranton, PA

Détroit, MI

Madison, WI

Youngstown, OH En route aujourd’hui vers PA, MI, WI et IA!

Encore 2 jours jusqu’au 3 novembre! #MAGA pic.twitter.com/73l6oPM77q – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 1 novembre 2020

«Donald John Trump est un danger clair et présent pour les États-Unis et le monde. Il * doit * être retiré du pouvoir», lit-on dans une réponse. Un autre a déclaré: “Rien d’autre n’a d’importance. Trump a abandonné Covid-19 et quiconque vote pour lui vote pour l’homicide involontaire coupable. Il n’y a plus de bon dans le cœur des partisans de Trump. C’est écœurant. Trump est malade.”

Beaucoup ont également critiqué Ivanka pour son rôle dans les rassemblements électoraux du président après l’annonce de samedi selon laquelle ils sont responsables de plus de 30000 cas de coronavirus et de plus de 700 décès. Les chiffres proviennent d’une étude de recherche de l’Université de Stanford, qui a analysé les pics de COVID-19 dans les communautés où Trump a organisé des rassemblements en personne contre l’avis d’experts en santé publique. Selon un rapport de CNBC, nombre de ces décès n’ont peut-être même pas été parmi les participants, mais les personnes avec lesquelles ils sont entrés en contact plus tard.

“Les communautés dans lesquelles les rassemblements de Trump ont eu lieu ont payé un prix élevé en termes de maladie et de décès”, a déclaré le chercheur principal de l’étude, B. Douglas Bernheim.

Vendredi, Trump a poussé son dédain pour les professionnels de la santé un peu plus loin en affirmant sans preuve que les médecins gonflent à tort le nombre de coronavirus afin de gagner de l’argent. Comment cette conspiration fonctionnerait même pour leur profiter, il n’a pas dit, mais il a dit à une foule d’électeurs dans le Michigan: “Nos médecins gagnent plus d’argent si quelqu’un meurt de Covid.”

Il n’y a aucune preuve pour soutenir cette théorie du complot, et de nombreux critiques ont été scandalisés d’entendre Trump attaquer les professionnels de la santé alors qu’ils travaillent pour sauver des vies au milieu de la pandémie.

Au moment d’écrire ces lignes, Trump est en retard d’environ 8,5 points dans les sondages nationaux, selon The Guardian. Le jour des élections 2020 est le mardi 3 novembre.