Ivanka Trump a été testée négative pour le coronavirus, après que son père, le président Donald Trump, ait reçu un diagnostic positif pour le virus. Selon l’Independent, Ivanka et son mari Jared Kusher ont été testés pour COVID-19, et les deux tests se sont révélés négatifs. Cependant, le président et la première dame, Melania, ont été testés positifs pour le coronavirus.

Tôt vendredi matin, Donald Trump, 74 ans, a tweeté que lui et sa femme avaient été testés positifs pour le virus et qu’ils seraient en quarantaine pour le moment. USA Today rapporte que des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Trump «ressentait de légers symptômes» du virus en ce moment. Avant le diagnostic du président, il a été rapporté que l’un de ses conseillers, Hope Hicks, avait été testé positif au COVID-19. Hicks avait voyagé avec Trump à son débat avec Joe Biden cette semaine, et aucun des deux ne portait de masques l’un autour de l’autre.

Ce soir, @FLOTUS et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 2 octobre 2020

La Première Dame Melania, 50 ans, a également publié une déclaration sur la situation, déclarant: “Comme trop d’Américains l’ont fait cette année, [the President] & Je mets en quarantaine à la maison après avoir été testé positif au COVID-19. Nous nous sentons bien et j’ai reporté tous les engagements à venir. Veuillez vous assurer que vous restez en sécurité et nous nous en sortirons tous ensemble. “

NPR rapporte que le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a confirmé le diagnostic positif pour Trump et sa femme. “Le président et la première dame vont bien en ce moment, et ils prévoient de rester chez eux à la Maison Blanche pendant leur convalescence”, a-t-il déclaré dans une note datée du 1er octobre. Conley a ajouté que lui et le personnel de la Maison Blanche continueront une «veille vigilante» sur le premier couple.

Le média a également noté qu’un responsable de la Maison Blanche aurait déclaré que Trump allait “bien maintenant. Il est de bonne humeur”. Le fonctionnaire a ajouté: “Il ira bien, le médecin est optimiste. Il recevra un traitement. Nous sommes plutôt bien placés pour traiter cela.” Le responsable a également déclaré: “Du point de vue de la continuité – écoutez, tout ira bien, nous trouverons un moyen de le faire. Le vice-président peut intervenir là où il le souhaite. Le président va évidemment vouloir être. très engagé – et il le sera. Comme vous le savez, il n’est pas du genre à rester assis. “