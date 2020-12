Bien qu’Ivanka Trump soit sur le point de sortir de ses jours à la Maison Blanche, elle souhaiterait continuer à jouer un rôle politique à un niveau plus petit. La première fille du président Donald Trump envisage non seulement une position politique dans son État d’origine, la Floride, mais elle envisage d’écrire un autre livre qui détaillera son séjour à Washington, DC Non seulement cela, mais une source dit qu’elle est prête à lui parler critiques de front.

«Elle a pris de nombreuses notes sur son passage à la Maison Blanche», a déclaré une source à Page Six, notant qu’elle pourrait écrire son troisième livre qui serait «basé sur son temps dans l’aile ouest». Elle a déjà écrit deux autres livres intitulés «The Trump Card» et «Women Who Work». L’initié a poursuivi: “Ivanka est connue pour corriger des amis qui pensaient à tort qu’elle ne travaillait que dans l’aile Est. […] elle veut remettre les pendules à l’heure sur une longue liste de problèmes, y compris affronter ses critiques de front. “

Selon l’initié, Trump aborderait un certain nombre de problèmes, de sa prétendue querelle avec la première dame, Melania Trump, à sa marginalisation par son père. Elle répondrait à la rumeur selon laquelle «elle était dépassée en tant que conseillère du président, les rumeurs constantes selon lesquelles elle était marginalisée par son père, la tension supposée avec [stepmother] Melania et les choses très importantes qu’elle a accomplies avec les problèmes des femmes, les congés familiaux et plus. “

La source a ajouté: “Elle abordera également ce qu’elle dit être le ciblage de sa vie et de son entreprise par les médias libéraux, [Democratic] Les politiciens et le procureur général de New York. “Le mois dernier, elle n’était pas contente lorsque le bureau de l’AG a envoyé une assignation à la Trump Organization pour enregistrement, tweetant:” C’est du harcèlement pur et simple. “Elle a ajouté,” 100% motivée par politique, publicité et rage. “

En ce qui concerne un troisième livre potentiel, la source a expliqué que bien qu’elle ait été approchée compte tenu de son poste à la Maison Blanche, elle ne le met pas en tête de sa liste car elle a d’autres choses sur lesquelles se concentrer. “Elle a un rôle conséquent en tant que conseillère proche et fille, alors oui, elle a été approchée au sujet d’un livre. C’est l’une des nombreuses options qui s’offrent à elle, mais c’est loin d’être une priorité ou imminente. Certainement pas de plans ou de propositions . Elle est hyper concentrée sur sa famille et le travail qu’elle fait à la Maison Blanche. “

Quand il s’agit de son avenir politique, «elle en veut un! dit l’initié. Il est possible qu’elle puisse fonder son bureau en Floride si elle devait continuer et qu’un troisième livre ne se produirait que si et quand elle s’installe et a plus de temps libre.