je

WG a déclaré que 2020 était l’année la plus difficile jamais vue par l’entreprise, car elle affichait des revenus plus faibles, mais le géant des bureaux équipés a prédit que l’avenir sera un «travail hybride» dont il devrait bénéficier.

Le plus grand opérateur de bureaux équipés au monde a déclaré que les ventes du troisième trimestre avaient chuté à 583,3 millions de livres sterling contre 680,3 millions de livres un an plus tôt.

Cela s’est produit alors que des dizaines de personnes continuaient de travailler à domicile en raison de verrouillages.

La société FTSE 250, dont les marques comprennent Regus et Spaces, a déclaré que 2020 avait présenté le défi le plus difficile pour l’entreprise depuis sa création il y a 31 ans.

IWG, qui plus tôt cette année a fait l’objet d’un examen minutieux par les locataires pour avoir proposé de réduire les loyers uniquement s’ils souscrivaient à des baux plus longs ou remboursaient le montant à une date ultérieure, a déclaré aujourd’hui avoir soutenu un certain nombre de locataires avec des mesures d’une valeur d’environ 80 millions de livres sterling jusqu’à présent cette année, y compris les reports de loyer.

Ce soutien se poursuivra au cours du quatrième trimestre et pourrait atteindre environ 100 millions de livres sterling pour l’année entière.

en relation

IWG, dirigé par Mark Dixon, fait partie des géants du bureau qui ont été blessés depuis que le gouvernement a ordonné pour la première fois aux gens en mars de travailler à domicile lorsque cela était possible.

Au cours de l’été, un certain nombre d’employés avaient progressivement regagné leurs bureaux, mais en septembre, le gouvernement a réitéré son message de travail à distance dans le but de tenter de lutter contre une augmentation des cas de coronavirus.

Les nouvelles restrictions nationales, annoncées ce mois-ci, stipulent: «Pour aider à contenir le virus, quiconque peut travailler efficacement à domicile doit le faire.»

Mais IWG a signalé quelques signes positifs. La société a déclaré: «Nous sommes optimistes pour notre industrie. La façon dont les gens travaillent a changé de façon permanente à notre avis. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les gens ont été en mesure de s’adapter rapidement au travail à domicile ou à travailler plus près de chez eux, en plus des avantages environnementaux et financiers importants que cela apporte. Les sièges sociaux auront toujours un rôle important à jouer dans le monde du travail. »

Il a ajouté: «Nous pensons donc que l’avenir sera le travail hybride, utilisant une combinaison de toutes ces méthodes de travail. Le travail hybride prendra de l’ampleur et nécessitera des solutions d’espace de travail flexibles pour réussir. »

en relation

IWG a également déclaré: “Il existe des preuves claires d’un intérêt croissant pour le travail flexible alors que les entreprises abordent la manière dont leurs employés travailleront à l’avenir, l’apparition de nouvelles pandémies potentielles et la nécessité de préserver les liquidités en limitant les dépenses d’investissement et d’exploitation.

Le groupe, qui compte plus de 3000 sites dans plus de 120 pays, a fermé 66 bureaux au cours de la période.

IWG loue des locaux à des propriétaires qu’elle sous-loue à des entreprises. Il dispose également d’une division de franchise, qui donne aux entreprises les droits sur ses noms de marque et se fait payer des frais pour les services de franchise, y compris la technologie et le marketing.