Le géant des bureaux équipés IWG a déclaré qu’il bénéficierait d’un fonctionnement hybride devenant la «nouvelle norme», mais il s’attend à ce que les coûts de Covid-19 soient 160 millions de livres sterling plus élevés que prévu.

Ce coût s’ajoute aux 155,8 millions de livres sterling que le groupe avait mis de côté pour la pandémie l’année dernière, et est largement lié aux fermetures de sites non rentables ou de ceux sur lesquels il ne peut pas négocier des loyers plus favorables.

Au Royaume-Uni, de nombreux employés de bureau ont fait leur travail à distance depuis mars, date à laquelle le premier verrouillage a commencé.

Alors que certaines personnes sont retournées au siège au cours de l’année, les directives du gouvernement sont actuellement de travailler à domicile. On s’attend à ce qu’un certain nombre d’entreprises cherchent à adopter un mélange de travail à domicile et au bureau après la pandémie.

La société FTSE 250 IWG, derrière les marques Regus et Spaces, a déclaré: «En réponse à la pandémie prolongée et pour nous assurer que nous émergerons d’une entreprise plus forte après Covid-19, nous avons identifié et mettons en œuvre de nouvelles mesures prudentes pour réduire les coûts, y compris rationalisation supplémentaire du réseau, d’ampleur similaire au programme de rationalisation annoncé précédemment, et apportant davantage de soutien à nos clients. »

L’année dernière, elle a annoncé qu’elle fermerait environ 4% de son réseau, qui comprend aujourd’hui environ 3300 centres.

Le chiffre d’affaires du Groupe pour 2020 devrait être d’environ 2,45 milliards de livres sterling, contre 2,6 milliards de livres sterling un an plus tôt.

La société, dirigée par Mark Dixon, a déclaré: «Alors que 2020 a été l’année la plus difficile jamais connue par le groupe, et que ces conditions devraient persister jusqu’en 2021 avant que nous ne voyions l’environnement s’améliorer, cela a accéléré le passage à une nouvelle voie. de travailler de manière significative et nous avons continué à investir pour l’avenir, en développant de nouveaux produits et services.

La firme a ajouté: «Le travail hybride est devenu la nouvelle norme et, à notre avis, est là pour rester. L’IWG est le principal catalyseur et bénéficiaire de cette tendance. Nous constatons que de plus en plus d’entreprises souhaitent s’associer à IWG pour bénéficier de cette nouvelle façon de travailler. »

Il a déclaré que si les conditions actuelles du marché restent très difficiles, «l’avenir du travail flexible et hybride semble très positif».