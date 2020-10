J Balvin annonce une collaboration avec McDonald’s Il a déjà son combo! | AP

Vous pouvez maintenant profiter du combo burger en l’honneur du célèbre chanteur J Balvin au célèbre restaurant de restauration rapide, McDonalds, donc si vous êtes fan de hamburgers et de leur musique, courez pour ça.

J Balvin ne semble pas s’arrêter, car en plus de sa marque de vêtements, chaussures et bijoux, il a désormais son propre combo dans la célèbre chaîne de restauration rapide.

McDonald’s vous souhaite la bienvenue dans le nouveau commande par J Balvin dans son les menus à travers les États-Unis.

Ce combo comprendra un Big Mac Burger, des frites de renommée mondiale moyenne avec ketchup et un OREO® McFlurry, disponibles dans les restaurants participants du 5 octobre au 1er novembre.

Il est à noter que les clients qui choisissent le combo J Balvin via la section offres de l’application McDonald’s recevront l’OREO® McFlurry gratuitement.

J Balvin est une icône internationale qui a dominé les palmarès du monde entier et a été nominé pour des prix très convoités “, a déclaré Morgan Flatley, directeur du marketing de McDonald’s aux États-Unis.” Au cours de ses tournées, il a toujours fréquenté les restaurants McDonald’s et maintenant nous sommes très heureux d’offrir votre commande préférée sur nos menus à travers le pays. “

La commande J Balvin sera disponible à la commande au restaurant, à emporter, en voiture, via McDelivery ou en utilisant l’application McDonald’s.

Je suis un fan de McDonald de longue date, et c’est pourquoi je suis ravi de rejoindre la courte liste d’icônes mondiales qui ont été mises en évidence avec une commande à leur nom. C’est un honneur pour moi de partager ma commande exclusive avec mes fans et toutes les surprises qui viendront avec cette association, Lego! », Commente J Balvin.

Avec plus de 25 milliards de streams et 35 millions de disques vendus dans le monde, J Balvin est considéré comme l’un des artistes les plus vendus de tous les temps.

Après le lancement de la première commande célèbre en septembre, c’est la deuxième fois que le nom d’une grande célébrité figure au menu du McDonald’s depuis 1992.

Il est à noter que le menu avec le nom du chanteur intervient des semaines après que la chaîne a annoncé le combo Traviss Scott.

De plus, ce n’est pas la première fois que le musicien colombien fait une collaboration inattendue, puisqu’il a précédemment collaboré avec une ligne inspirée de SpongeBob SquarePants.

D’autre part, J Balvin a été le premier Latino à collaborer pour créer des Nike Air Jordan qui sortiront bientôt et a collaboré avec l’artiste japonais Takashi Murakami et aussi avec la firme Guess sur une ligne de vêtements.

Pour le moment, on ne sait pas si, avec le succès que connaît le chanteur dans le monde, le J Balvin Meal pourrait s’étendre à d’autres pays, mais si cela arrivait, ce serait sans aucun doute un succès, tant espèrent que s’il se développe dans de nombreux autres endroits et pas seulement aux États-Unis.

José Álvaro Osorio Balvin a réussi à se positionner à la fois sur le marché de la musique hispanique et sur le marché de la musique anglophone, plaçant ses chansons au numéro un de plusieurs charts musicaux, dont Billboard et est également connu sous le nom de “Prince of Reggaeton” grâce à vos incroyables succès.

