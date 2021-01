Les artistes colombiens J Balvin, Maluma et Camilo dominent les nominations aux Lo Nuestro Awards 2021, annoncés ce mardi par le réseau Univision, qui a également révélé que la cérémonie de remise des prix se déroulera en direct le 18 février à Miami et sera précédée pour son traditionnel “tapis magenta”.

Grâce à son album “Colores” et à des collaborations réussies, J Balvin est devenu l’artiste le plus cité. Ses 14 nominations incluent l’artiste, l’album et la chanson de l’année, cette dernière catégorie comprenant ses chansons “Morado” et “Ritmo (Bad Boys for Life)”, son travail avec les Black Eyed Peas.

Maluma, qui le suit avec 12 nominations, a été reconnu principalement pour son travail dans sa production “Papi Juancho”. Sa chanson la plus nominée est “Hawaii”, y compris le remix qu’il a fait avec l’artiste canadien The Weeknd.

Camilo, en revanche, a de nouveau balayé les reconnaissances pour son album «Por primera vez». Sorti par le label Hecho a mano, par son beau-père, Ricardo Montaner, l’album a remporté le chanteur de «Vida de Rico» la plupart de ses 10 nominations, dont l’artiste de l’année, la chanson de l’année pour «Favorite» et le remix année pour “Tattoo”, sa collaboration avec Rauw Alejandro.

Le quatrième artiste le plus nominé au Premio Lo Nuestro de cette année est Ozuna. Le Portoricain est en concurrence avec les Colombiens dans les catégories artiste de l’année et chanson de l’année pour «Fantasía». Il a également deux mentions dans le remix de l’année avec «Caramelo» et «La cama».

Étonnamment, l’artiste portoricain Bad Bunny n’a pas réussi à être à la pointe de la course aux nominations pour Premios Lo Nuestro, alors qu’il a sorti trois albums en 2020 et a été pendant plusieurs semaines l’artiste le plus écouté de la planète entière.

Le célèbre “Bad Rabbit” fait partie du grand groupe d’artistes avec sept nominations, qui comprend également Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, Sebastián Yatra et Sech.

Cette année, les femmes de la musique latine ont voulu continuer à surpasser les hommes dans les nominations. Karol G et Natti Natasha sont ceux qui se sont démarqués, suivis de Rosalía et Becky G, avec quatre; Kany García et Carolina Ross, avec trois, et Shakira, Anitta, Chiquis, Cazzu, Farina, Nicki Nicole et Chesca, avec deux.

Natalia Lafourcade, qui a remporté le Grammy Latin pour l’album de l’année, n’a qu’une seule nomination pour la vidéo de l’année.

Les Mexicains et les Anglos avancent

Bien que les nominations pour Premios Lo Nuestro continuent d’être dominées par des artistes de musique urbaine, basés sur le reggaeton, les représentants et les chansons des différents sous-genres de la région mexicaine ont commencé à suivre leurs talons.

A la tête se trouvent le groupe Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, avec son album “Made in Mexico”, et Christian Nodal, avec “Ayayay”. Ils ont chacun six nominations et concourent directement dans de larges catégories pour l’artiste de l’année et l’album de l’année.

Cependant, ils n’ont pas réussi à entrer dans la catégorie de la chanson de l’année, où Calibre 50 aspire pour sa chanson “Only you”.

Grupo Firme apparaît également avec six candidats, Calibre 50 suit avec cinq et Banda MS se démarque avec quatre.

Dans un spectacle de l’intérêt des artistes qui travaillent en anglais dans la musique en espagnol, Premio Lo Nuestro a un nombre record d’entre eux nominés.

Le groupe Black Eyed Peas et le rappeur Nicki Minaj ont chacun quatre nominations. De leur côté, The Weeknd, Travis Scoot et Snoop Dogg ont deux nominations et Dua Lipa, une.

Univision a produit Premios Juventud et Latin Grammys depuis le début de la pandémie. Cependant, l’édition 2021 de Premios Lo Nuestro sera sa première cérémonie de remise de prix au cours de laquelle il aura un tapis, bien que “suivant des règles sanitaires strictes pour éviter la contagion” du covid-19.

Les prix seront remis en direct le 18 février à l’American Airlines Arena, domicile de l’équipe de basket-ball de Miami Heat.