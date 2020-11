J Balvin parle ouvertement de sa dépression en vidéo | .

Après le chanteur colombien J. Balvin Une fois qu’il a disparu des réseaux sociaux pendant un moment, il est finalement revenu en partageant une vidéo où il expliquait les raisons de son absence, dans laquelle il parlait à nouveau ouvertement de sa dépression, car il l’avait déjà fait auparavant.

Au cours des mois précédents, nous avions appris que l’interprète de “Azul” souffrait de dépression et bien qu’il en ait déjà parlé, il le fait encore une fois pour que ses fans comprennent un peu la situation qu’il a traversée tout au long. de ce temps.

Cette vidéo a été partagée sur YouTube le 4 novembre de cette année, sur la chaîne de Moisés Salce, elle est intitulée “J. Balvin parle de dépression et d’anxiété », il semble qu’il ait téléchargé quelques histoires du Colombien et ait décidé de les partager sur sa chaîne YouTube, c’était une très bonne idée car les histoires disparaissent automatiquement 24 heures après leur publication.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le visage déconcerté et extrêmement triste de J. Balvin, qui a commenté que, comme tout autre être humain, rencontre de dures épreuves dans la vie, cela arrive à n’importe qui, qu’il soit une célébrité ou non.

J Balvin a préalablement remercié tout le soutien que ses followers qui lui apportent depuis le moment où il a commencé sa carrière, tout au long des années où il est devenu plus suiveur, ils continuent à le soutenir dans chacun de ses projets en tant qu’artiste. et des hauts et des bas en tant que personne.

Le chanteur a admis qu’il n’aimait pas du tout jouer et faisait semblant d’un bonheur qu’il n’avait pas à ce moment-là, mais il essaierait de partager plus continuellement avec ses fans en mentionnant quelques blagues et peut-être en partageant quelques anecdotes, car merci à la coexistence et au soutien en plus de la motivation que vos propres fans peuvent vous apporter, il est certain que vous réussirez à surmonter votre dépression et votre anxiété.

À ce jour J. Balvin Il compte environ 44 millions 900 milliers d’abonnés sur son compte Instagram officiel, c’est un grand nombre dans lequel sûrement des millions d’internautes peuvent s’identifier à lui, peut-être que d’autres décident de l’aider ou d’essayer de lui donner une sorte de réconfort.

J Balvin a admis qu’il était une personne extrêmement fragile et sensible, probablement un peu plus que les autres, surtout en raison de sa condition particulière que tout le monde ne connaît pas.

Cette vidéo soudaine via son compte Instagram officiel, il a décidé de la partager car il avait disparu depuis longtemps des réseaux sociaux, peut-être a-t-il été encouragé à la partager car plusieurs de ses fans ont commencé à lui envoyer des messages de boîte de réception, lui demandant pourquoi qui avait disparu à cause de cela, il a été encouragé à publier cette nouvelle via son application.

Le chanteur colombien affirme qu’il aime être quelqu’un de réel, partager ses émotions ainsi que ses sentiments du moment, il a également ajouté à plusieurs reprises qu’il aimait beaucoup ses fans.

comme vous le savez J. Balvin Il a été l’un des premiers artistes ou célébrités du monde à être infecté par le coronavirus, malheureusement, il n’était pas l’un des rares artistes à l’avoir vécu de manière asymptomatique, au contraire, il a mentionné avoir beaucoup souffert de cette maladie.

Quelque temps après son rétablissement, il a assuré que c’était l’une des maladies les plus graves dont il avait souffert et que personne ne devait même la prendre comme une blague car il avait failli perdre la vie, il a invité à sensibiliser ses admirateurs à cette maladie et à soyez tous plus prudents.

