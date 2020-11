J Balvin raconte les souffrances survenues lorsqu’il a été testé positif au virus | AP

Avec un message réfléchi, le chanteur J. Balvin Il a parlé de son expérience et des difficultés qu’il a malheureusement souffert en raison de ses symptômes et a également appelé ses millions de followers à prendre cette question au sérieux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est lors de la diffusion de la cérémonie des Premios Juventud 2020, où le chanteur J Balvin a avoué qu’il contagion du virus actuel et un jour plus tard, l’interprète de “Rojo” a partagé une vidéo dans laquelle il disait que la maladie l’avait presque tué.

Dans la publication sur les réseaux sociaux, le chanteur avait l’air assez réfléchi en disant à son expérience avec la maladie et en lançant un appel incisif aux gens pour qu’ils prennent vraiment soin d’eux-mêmes, car il a vécu la dureté de cette terrible maladie de première main.

Il m’a presque tué, j’ai passé un très mauvais moment. J’avais une fièvre de 40 ans, des frissons, un manque d’oxygène, une perte d’odorat et de goût. En plus de la peur de ressentir que l’un des pires cauchemars est en vous aujourd’hui et que vous ne savez pas comment il va réagir », a déclaré l’artiste.

Il convient de mentionner que J. Balvin a été très insistant à l’égard de ceux qui croient que la maladie n’existe pas et que c’est une invention de la presse ou même des gouvernements.

Le c0vid-19 est quelque chose que vous pensez être une blague, car il y a beaucoup de fausses nouvelles, d’histoires et d’histoires politiques qui peuvent avoir du poids, mais le virus existe vraiment. Le virus est réel », a-t-il déclaré.

Comme si cela ne suffisait pas, l’artiste, qui a reçu de vifs mauvais commentaires pour avoir fêté son anniversaire lors d’une fête en pleine quarantaine, a commenté qu’il y a des gens qui se croient privilégiés et qui se croient également immortels.

En fait, selon son père, le compositeur a également nécessité l’attention de deux médecins qui l’ont aidé à se rétablir.

Je vois certains types de personnes qui sont privilégiées et qui sont pratiquement de la rumba à la rumba et qui se sentent immortelles. Ce combo, de 15 à 40 ans, nous croyons que nous sommes immortels, que ce n’est qu’une grippe, une grippe peut vous prendre la vie », a-t-il déclaré.

C’est ainsi que le chanteur en a profité pour appeler à la responsabilité, car ceux qui ne développent pas de symptômes peuvent causer des problèmes de santé à leurs parents, grands-parents, proches ou amis.

D’après mon expérience, je pense que ce n’est pas un jeu et le fait que 80% sont des cas asymptomatiques ne signifie pas que ce n’est pas une arme mortelle pour détruire vos parents. “

Enfin, l’invitation de José Álvaro Osorio Balvín était de porter des masques, des lunettes et de se laver fréquemment les mains.

Mon expérience avec le C0vid19, faites attention s’il vous plaît !!! “, a écrit Balvin dans la description de la vidéo.

Comme prévu, cette publication a fait une grande impression auprès de ses millions de followers, car il n’était jamais malade ou en mauvaise santé, car il la traitait toujours avec discrétion.

La publication a été partagée le 14 août et a jusqu’à présent accumulé 8 millions de vues et d’innombrables commentaires de ses followers et utilisateurs du réseau social.

Nous soutenons tous vos fans dans ce que nous pouvons comme @jbalvin l’a dit, vous devez prendre soin de vous en tout et vous protéger de toutes les manières “,” Dieu merci, vous l’avez surmonté, frère bénédictions “,” Vous êtes un être humain très sensible que Dieu vous bénisse “,” C’est vrai nous devons prendre soin de nous-mêmes et protéger les autres », ont été certains des commentaires.

Bien que beaucoup de commentaires aient été bons et surtout favorables au chanteur, il y en a eu un bon nombre qui ont critiqué ses paroles, assurant que tout est pour la publicité, avoir l’air bien ou même juste parler, puisqu’ils l’ont vu dans des lieux publics sans aucune protection et mettre de côté le virus.

