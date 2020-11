Le chanteur colombien J Balvin est le musicien avec le plus grand nombre de nominations aux Latin Grammy Awards en un an, avec 13 nominations, comme annoncé par l’organisation Guinness World Records ce jeudi, jour où la 21e remise annuelle de ces récompenses.

L’artiste de la ville de Medellín a assuré que cette marque historique est une «reconnaissance» du genre qu’il représente, ce n’est pas en vain qu’on l’appelle l’Ambassadeur mondial du Reggaeton.

J Balvin a indiqué dans un message sur Instagram que ce record Guinness est une “victoire” qui reconnaît le travail et la “musique aussi précieux que tous les genres”.

“Nous sommes sur la bonne voie”, a déclaré l’artiste, qui a développé l’idée en disant que ce genre “est là pour rester”

Le gala des Latin Grammy Awards, qui est diffusé ce jeudi depuis Miami avec des connexions avec diverses régions du monde en raison de l’incidence de la pandémie de coronavirus dans ce type d’émissions et de cérémonie de remise de prix, a J Balvin comme l’un de ses plus grands favoris, avec 13 nominations.

Dans cette édition, le Colombien a battu la barre du duo portoricain Calle 13 avec ses dix nominations pour la douzième cérémonie annuelle en 2011.

Parmi ses candidatures ce soir, le Colombien a reçu deux nominations dans la catégorie Record of the Year, pour «Rojo» et «China», et Album of the Year, pour «Colores y Oasis», sa collaboration avec le Portoricain Bad Bunny.

J Balvin a déjà remporté quatre Grammy Awards latins: deux dans la catégorie de la meilleure chanson urbaine («Ay Vamos», en 2015, et «Con Altura», en 2019) et autant comme meilleur album de musique urbaine, avec «Energía» et «Vibras», respectivement de 2016 et 2018.

Dans son message de ce jeudi, qui est accompagné d’une photographie dans laquelle il pose avec l’habituel certificat Guinness Record encadré, le musicien a remercié le portoricain Daddy Yankee pour «l’inspiration».

Au-delà de J Balvin, les autres favoris sont le portoricain Bad Bunny, avec neuf; Ozuna, avec huit; Anuel AA, avec sept; dans une démonstration de la puissance du genre urbain, après la polémique provoquée l’an dernier par sa faible participation.

