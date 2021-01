Si tu es mordu de science-fiction, vous êtes clair que lorsque vous voyez un film de genre, les sons que vous entendez sont constitués. Il n’y a pas de pistolet laser, pas de vaisseau spatial et les robots de cinéma font beaucoup plus de bruit que les vrais. Et que dire de films d’horreur, où l’on entend les gémissements de zombies ou le son exagéré d’un couteau éviscérant sa victime. Cependant, il n’est pas si courant de savoir que même un simple plan ou la fermeture d’une porte dans une scène dramatique a probablement été créé dans un salle d’enregistrement étanche.

Au cinéma, il y a un équilibre intéressant entre image et son. Le champ sonore, quant à lui, est divisé en plusieurs compartiments, ce que le documentaire 2019 Making Waves: The Art of Cinematic Sound explique très bien et qui en espagnol a été traduit par La magie du son au cinéma. Dans ce documentaire, une division graphique du travail de enregistrement, montage et post-production associé uniquement au son. D’une part, le Musique. Ensuite, nous avons le des voix des acteurs. Et enfin, le effets sonores.

Et c’est dans cette section, dans celle des effets sonores, où mélange de technologie et d’art pour offrir une expérience impensable si l’on voyait l’enregistrement d’un film sans avoir été édité plus tard. Les voix des protagonistes trop basses, les interruptions constantes des sons ambiants … Ou des sons faibles ou inexistants quand quelque chose se passe sur l’écran qui devrait nous faire sauter dans le siège. Les effets sonores ont une mission difficile: améliorer certains sons pour que nous puissions les entendre, annuler les autres pour qu’ils n’interrompent pas et, troisièmement, créer des sons à partir de rien.

Précisément, dans les effets sonores, il y a une zone très spécifique, la effets de pièce ou effets foley. Foley en l’honneur de son inventeur, l’Américain Jack Foley, qui a économisé des millions de dollars au cinéma grâce à l’enregistrement d’effets sonores à l’intérieur d’une salle d’enregistrement au lieu de sortir pour essayer de les capturer. L’art de générer un plan, une explosion ou un coup de poing de nulle part, à l’aide d’objets que vous n’associeriez jamais à ce son.

La nécessité de reproduire un son réel

Les pas sont entendus en premier. Au loin. Ils se rapprochent. Puis un coup à ce que nous imaginons est une porte. Nous avons entendu une poignée de porte tourner et le gémissement caractéristique d’une ouverture de porte mal huilée. Cette scène classique que nous aurons vue dans d’innombrables films le noir et blanc a également été répété d’innombrables fois à la radio.

Dans États Unis, depuis les années 30 du siècle dernier Romans radiophoniques, dans lesquelles des scènes étaient représentées où le effets sonores, plusieurs fois créé en direct. Personnages populaires grâce au cinéma comme Homme chauve-souris ou Superman ils avaient leurs propres feuilletons radiophoniques. En eux, les effets sonores ont recréé ce que sont aujourd’hui essentiellement effets visuels généré par ordinateur, mais où les effets sonores jouent également un rôle. Et si nous remontons plus loin dans le temps, le théâtre lui-même était un pionnier dans la recréation de sons, comme le tonnerre ou le galop des chevaux, chose impossible à générer dans un théâtre sans effets sonores.

Quand il est arrivé film sonore, il était inévitable que les effets sonores soient une partie importante du métrage, car ce n’était pas toujours possible capturer le son ambiant ou certains bruits qui ont été la clé de l’intrigue. Voici venu sur la scène, ou plutôt, derrière, les effets d’ambiance, qui avec le temps ont fini par s’appeler effets foley en l’honneur de l’un de ses principaux promoteurs, Jack Foley. Et ceux qui font ces sons sont connus comme artistes foley. Le patronyme Foley fait même référence à l’endroit où ces sons sont enregistrés, aux salles d’effets ou en anglais foley-stage ou foley-studio.

Beaucoup d’entre nous ont joué créer des effets sonores ou nous l’avons vu au cinéma ou à la télévision. Frapper des noix de coco vides pour imiter un cheval au galop, faire éclater un ballon pour imiter une explosion ou un coup de feu, secouer du papier d’aluminium pour faire le bruit de la pluie ou froisser une feuille de papier pour simuler le crépitement d’un feu de joie. Il existe d’innombrables combinaisons, certaines d’entre elles visibles sur des vidéos YouTube ou dans des films comme Berberian Sound Studio, à partir de 2012, mettant précisément en vedette un ingénieur du son dédié à l’art des effets foley.

Jack Foley dans les effets sonores

Bien qu’il n’ait pas été le premier à son actif, c’est lui qui a laissé la plus grande empreinte au cinéma. Plus que tout parce que Jack Donovan Foley était là dès le premier instant. Plus précisément, il a commencé à travailler pour Universal Studios en 1914, quand le cinéma était muet. Mais dès la sortie du premier titre sonore, tous les studios ont vu qu’il fallait monter dans ce train.

Chanteur de jazz, 1927 et produit par les frères Warner, est considéré comme le premier film parlant hollywoodien. Deux ans plus tard, Universel convertirait le film muet Show Boat en son. De plus, cela finirait par être une comédie musicale. Après ce premier travail sonore de Jack Foley, beaucoup d’autres arriveraient. Et avec la difficulté d’enregistrer tous les effets de la secousse alors que le film était projeté sur un écran. Heureusement, au fil du temps, les effets sonores pouvaient être enregistrés séparément, puis montés à côté de l’image.

Si nous jetons un œil à son fichier IMDb, nous verrons qu’il n’est pas très étendu. Malheureusement, la tâche des effets sonores n’a pas été créditée, ce qui a pris beaucoup de temps à corriger. Par conséquent, nous voyons peu de titres à son actif, bien que de la stature de Dracula de 1931, mettant en vedette Bela Lugosi, ou Spartacus des années 1960, avec Kirk Douglas et dirigé par Stanley Kubrick.

Cependant, à l’heure actuelle effets foley Ils sont incontournables dans tout film, qu’il s’agisse de super-héros, de science-fiction, d’horreur, de comédie ou de drame. De plus, le processus a été numérisé et modernisé. Comme dans les bandes radio avec des effets enregistrés sont devenus populaires, aujourd’hui sons préchargés qui se lancent à l’antenne avec un simple bouton, le cinéma dispose d’énormes catalogues d’effets sonores qui peuvent vous sauver d’un moteur de recherche et appliquer à la piste audio correspondante en quelques secondes. Une tâche qui a été largement automatisé mais que dans le passé, de grands artistes recréaient des sons pendant des heures.

Un autre grand artiste foley connu également en tant que concepteur sonore, réalisateur et doubleur est Benjamin Burtt, Ben Burtt. On lui doit les plus de 800 sons nécessaires pour donner du réalisme à l’univers Star Wars depuis son premier film, en 1977. Puis vint Invasion of the Body Snatchers (1978), la trilogie Indiana Jones commencée en 1981, ET (1982) ou le plus récent WALL-E de 2008.

Mais son travail principal était avec la trilogie originale de Star Wars, donnant le ton pour ce qui allait suivre. Avec son travail de recréer des sons impossible de créatures inexistantes, de navires et d’armes, a influencé les films qui ont été tournés. Cependant, techniquement, nous ne pouvons pas le considérer comme un artiste foley, puisque sa tâche de créer des effets sonores a commencé par enregistrer des sons d’ici et de là. Cependant, il fait toujours partie d’un groupe qui se démarque à l’écran par ses sons mais dont on sait assez peu.

