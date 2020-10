Jack Nicklaus a fait son choix à la présidence des États-Unis. Mercredi, la légende du golf s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer son soutien au président Donald Trump. Dans le post, Nicklaus révèle qu’il soutient Trump en raison de ce qu’il représente et en faisant passer les citoyens du pays avant lui-même.

“Vous n’aimerez peut-être pas la façon dont notre président dit ou tweete certaines choses – et croyez-moi, je lui ai dit ça!” Nicklaus a déclaré dans le post. “J’ai appris à regarder au-delà de cela et à me concentrer sur ce qu’il a essayé d’accomplir. Il ne s’agit pas d’un concours de personnalité; il s’agit de patriotisme, de politiques et des personnes qu’elles touchent. Son amour pour l’Amérique et ses citoyens et pour donner la priorité à son pays s’est manifesté. haut et clair. Comment il a dit cela n’a pas été important pour moi. Ce qui a été important, ce sont ses actions. “

Sortez et votez. J’ai fait! pic.twitter.com/IfQb3NeSO3 – Jack Nicklaus (@jacknicklaus) 29 octobre 2020

Au début de la note, Nicklaus explique comment il a appris à connaître Trump au cours des trois dernières années et demie. Le six fois champion des Masters a révélé qu’il était “déçu de ce qu’il a dû supporter dans de nombreuses directions”. Nicklaus a poursuivi en notant que Trump a “tenu ses promesses” et a “été plus diversifié que n’importe quel président que j’ai vu et a essayé d’aider des gens de tous horizons”.

Nicklaus sait que beaucoup de gens décident encore pour qui voter avec le jour du scrutin qui approche. Il a dit à ses partisans “Je vous recommande fortement de considérer Donald. J. Trump pendant encore quatre ans. J’ai certainement voté et j’ai déjà voté pour lui.” Nicklaus et Trump ont joué au golf ensemble dans le passé. En 2018, le duo a joué un «tour rapide» à West Palm Beach, en Floride, pendant les vacances de Thanksgiving.

En raison de sa carrière, Nicklaus n’est pas étranger aux présidents. En 2005, George W. Bush a décerné à Nicklaus la Médaille présidentielle de la liberté. Et en 2015, la Chambre et le Sénat américains ont décerné à Nicklaus la médaille d’or du Congrès. Nicklaus, 80 ans, est devenu golfeur professionnel en 1961 et a terminé avec 117 victoires. Il a remporté 18 championnats majeurs au cours de sa carrière, dont six Masters, cinq PGA Championships, quatre US Open et trois Open Championships.