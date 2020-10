dernières nouvelles

Légende du golf Jack Nicklaus approuve officiellement Donald Trump – disant qu’il a “appris à regarder au-delà” des défauts du président … y compris les mauvais tweets.

“J’ai eu le privilège au cours des trois dernières années et demie de connaître un peu plus notre président actuel au fur et à mesure de l’avancement de son mandat”, a déclaré mercredi le jeune homme de 80 ans dans un communiqué.

“J’ai été très déçu de ce qu’il a dû supporter dans de nombreuses directions, mais avec cela, j’ai vu une détermination et une détermination à faire ce qu’il faut pour notre pays.”

Nicklaus dit que Trump a “tenu ses promesses. Il a travaillé pour la personne moyenne”.

Ensuite, Nicklaus a abordé certaines des choses controversées et offensantes que Trump a dites / tweetées au fil des ans – en le qualifiant de pas grave.

“Vous n’aimez peut-être pas la façon dont notre président dit ou tweete certaines choses – et croyez-moi, je lui ai dit cela! Mais j’ai appris à regarder au-delà de cela et à me concentrer sur ce qu’il a essayé d’accomplir.

Jack dit qu’il est convaincu que Trump “a été plus diversifié que n’importe quel président que j’ai vu et a essayé d’aider des gens de tous les horizons – de la même manière”.

“Ce n’est pas un concours de personnalité; il s’agit de patriotisme, de politiques et des personnes sur lesquelles elles influencent”, a poursuivi Nicklaus.

“Son amour pour l’Amérique et ses citoyens, et pour donner la priorité à son pays, est ressorti haut et fort. Comment il a dit que cela n’a pas été important pour moi. Ce qui a été important, ce sont ses actions. Vous avez maintenant la possibilité d’agir . “

Il a conclu: «Je vous recommande fortement de considérer Donald J. Trump pendant encore 4 ans. J’ai certainement voté et j’ai déjà voté pour lui».

Pour sa part, Trump a aimé l’approbation – en disant: “Jack, c’est un grand honneur. Merci!”