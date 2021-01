Jack Osbourne a vu des choses assez folles en tant que membre de la famille Osbourne, mais il verra des fantômes dans son prochain grand projet, Fright Club. Osbourne a rejoint l’équipe Ghost Brothers de Dalen Spratt, Marcus Harvey et Juwan Mass pour la nouvelle série paranormale, qui ne sera disponible que sur la plate-forme de diffusion découverte +. Les trois premiers des 10 épisodes feront leurs débuts le 9 février, avec de nouveaux épisodes tous les mardis par la suite.

Dans la série, Osbourne et les Ghost Brothers montreront les images paranormales les plus effrayantes et les plus folles qu’ils ont trouvées lors de leurs recherches. Les épisodes couvrent les OVNIS, Bigfoot et, bien sûr, les fantômes. Ils ont interrogé les témoins oculaires qui ont filmé les images, ainsi que des médiums psychiques, des ufologues, des cryptozoologues et d’autres experts pour discuter de la perturbation paranormale. À la fin de chaque épisode, Osbourne et les Ghost Brothers votent sur le clip qui gardera le public éveillé la nuit.

Dans le premier épisode, «Cachez vos enfants, regardez le ciel», les animateurs s’affrontent pour se faire peur avec les images qu’ils ont découvertes. Osbourne lance les choses avec des images de caméras de sécurité qui semblent montrer un fantôme errant dans une école maternelle et une interview avec un chasseur Bigfoot de troisième génération qui pense avoir trouvé de vrais cheveux Sasquatch. Harvey rattrape un chasseur de fantômes amateur qui a trouvé des images surprenantes d’un fantôme qui peut émietter du bois massif. Spratt a trouvé des preuves d’activité paranormale dans un bar, tandis que Mass tente de vaincre ses propres peurs. À la fin, le groupe rencontre un pasteur de Floride qui leur montre un phénomène spirituel.

Mass se dirige vers les Carolines dans le deuxième épisode, “Phantom Photobomb”, pour voir des images de la caméra de la jetée d’un présage. Il rencontre également une femme qui prétend avoir vu un esprit démoniaque dans les Rocheuses. Osbourne interviewe un homme qui prétend filmer de petits drones OVNIS depuis son balcon. Ailleurs dans l’épisode, Osbourne effraie ses co-stars avec des images d’un fantôme lançant des couteaux. Spratt fouille une vidéo qui montre une poupée de clown maléfique rompant ses relations, et il rencontre également un gérant de magasin de guitares pour lui parler de l’activité inexpliquée dans le magasin. Enfin, Harvey devient convaincu qu’il a trouvé la preuve que Bigfoot est réel.

Le dernier épisode disponible le 9 février est “Astral Vampire Weekend”. Dans celui-ci, Osbourne montre des images de barmans de New York attaqués par un fantôme ivre. Il interviewe également une femme qui prétend qu’elle peut invoquer des ovnis elle-même. Spratt fouille dans des images du gouvernement qui pourraient montrer un monstre de la rivière de l’Alaska et montre des enregistrements présumés de Sasquatch. Harvey apprend que les esprits peuvent être dangereux lorsque vous les étudiez et Mass pense avoir vu un vampire astral devant la caméra.

Osbourne est devenu célèbre en jouant dans The Osbournes avec ses parents, Ozzy Osbourne et Sharon Osbourne, et sa sœur Kelly Osbourne. Depuis la fin de cette série en 2005, le joueur de 35 ans a animé plusieurs autres séries documentaires et en a produit beaucoup d’autres. En 2019, il a joué dans Portals to Hell, une série paranormale avec la chercheuse Katrina Weidman.