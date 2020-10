Nous savons: Jack Skeleton a volé votre cœur sombre et Sally vous a ému aux larmes. Le classique animé de 1993 Disney Plus, The Nightmare Before Christmas, réalisé par Henry Selick et scénarisé par Tim Burton – je suis sûr que vous n’avez pas été surpris par cette petite information – fait partie des traditions d’Halloween de chaque année. Surtout pour son joli répertoire de chansonss et toutes les versions dont nous avons entendu parler.

Des versions a cappella de différentes émissions de télévision au merveilleux hommage de DeVotchKa The Nightmare Before Christmas, Nightmare Revisited, qui mettait en vedette des stars telles que Marilyn Manson et Korn, le film, et surtout sa bande originale, ils forment une partie importante de la culture populaire de ces dates.

Nightmare Before Christmas est de retour

Touchstone, Skellington, Tim Burton

Maintenant, le film qui définit le mieux Burton a à nouveau une date pour tous les publics. Un festival qui passera par la bande originale de Nightmare Before Christmas près de 30 ans plus tard. Son arrivée à Broadway est devenue l’une des grandes célébrations dans l’esprit de la saison, qui sera diffusé sur Vimeo la nuit d’Halloween. C’est aussi une sorte de retrouvailles presque accidentelles de la partie du groupe de production original derrière le film.

Animé par James Monroe Inglehart, lauréat d’un Tony Award, avec le réalisateur Tim Burton, le compositeur Danny Elfman et le Disney Music Group, le concert bénéfice The Nightmare Before Christmas Halloween mettra en vedette le talent vocal et sur scène de Unbreakable Kimmy Schmidt, Rafael Casal. (Blindspotting), Adrienne. Warren (Tina: The Tina Turner Musical), Danny Burstein (Evil), Rob McClure (The Good Fight) et plus encore, qui achèveront ce qui devrait être un succès considérable en faveur d’une noble cause.

Les recettes de l’événement d’une nuit seront versées à la Lymphoma Research Foundation et au Actors Fund dans le cadre d’une stratégie commune visant à soutenir la recherche sur la maladie et aider les patients de la maladie liée à la guilde des acteurs.

Son prix? Symboliquement, et à l’occasion de l’événement caritatif, les billets coûteront 4,99 $ et la transmission débutera sur la chaîne Actors Fund Vimeo le samedi 31 octobre à 19 h, heure de Los Angeles.

L’article de Jack Skeleton et «The Nightmare Before Christmas» revient, cette fois à Broadway, a été publié dans Hypertext.