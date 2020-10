Jack White a honoré la scène du Saturday Night Live pour sa dernière sortie cette semaine, et il a lancé son segment de manière inattendue. Au lieu de commencer sa première performance avec l’une de ses chansons solo, un morceau de White Stripes ou un single de Raconteurs, il s’est lancé dans sa collaboration avec Beyoncé en 2016, «Don’t Hurt Yourself».

Il n’a joué qu’un extrait de la chanson, qui est apparue pour la première fois sur l’album de Beyoncé Lemonade, au début de la performance, mais c’était suffisant pour faire parler les fans. Alors que White fournit le chant et la production sur la piste originale, certains fans de musique n’avaient tout simplement pas assemblé ou oublié que le fondateur de Third Man Records en faisait partie. Cette combinaison de joie et de surprise a fait applaudir les téléspectateurs de SNL alors qu’il entrait dans le medley, qui présentait également “Ball and Biscuit” des White Stripes et “Jesus Is Coming Soon” de Blind Willie Johnson. Faites défiler pour voir la performance dans les questions et les pensées des téléspectateurs SNL.

D’accord. SNL. Sensationnel. Jack White a déchiqueté une chanson qu’il a enregistrée avec Beyonce?!? Glissé dans un hommage à Eddie Van Halen, tout en jouant une guitare personnalisée EVH sur Lazaretto. ET, son bassiste portait un t-shirt John Prine pour ce qui aurait été son 74e anniversaire. Bravo 👏👏👏💕💕💕 https://t.co/hebZoifSj6 – Mrjlindy (@mrjlindy) 11 octobre 2020

Cette ouverture de Jack White était de son long métrage sur Don’t Hurt Yourself de Beyoncé et wow quelle performance et quelle humeur de cul pour 2020! – Leanne O (@TImshel_Hope) 11 octobre 2020

