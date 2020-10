Jack White a été le sauveur de Saturday Night Live après que l’invité musical original Morgan Wallen a été désinvité pour avoir enfreint les protocoles COVID-19 dans une vidéo TikTok. La star de la country s’est excusée d’avoir enfreint les protocoles et d’avoir ruiné ses grands débuts. Lorne Michaels a également commenté la situation, pesant sur le retour possible de Wallen dans le futur.

“Je recevais [ready] pour SNL ce samedi quand j’ai reçu un appel de l’émission m’informant que je ne pourrai plus jouer. Et c’est à cause des protocoles COVID, ce que je comprends. Mes actions du week-end dernier étaient assez myopes et elles ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves. Je respecte la décision de la série parce que je sais que je les mets en danger, et j’en assume la responsabilité “, a déclaré l’artiste de 27 ans.” Je tiens à m’excuser auprès de SNL, de mes fans, de mon équipe pour m’apportant ces opportunités, et je les ai laissées tomber. Et, sur une note plus personnelle, je pense que j’ai du pain sur la planche. Tu sais, je pense que je me suis un peu perdu. “

Michaels n’était pas aussi sévère que Wallen l’était envers lui-même, notant qu’il est loin d’être la seule personne à vouloir sortir et profiter de la vie comme nous l’avons tous fait il y a à peine quelques mois. “Il n’est probablement pas le premier chanteur de country, la première personne du rock and roll qui a fait la fête après un grand, dans ce cas, un match de football ou un concert », a déclaré Michaels lors d’une interview avec l’animateur de Today Willie Geist. “Nous vivons juste à une époque différente, et tout est scruté.”

White est intervenu et a décidé d’utiliser l’apparence comme un hommage spécial à feu le guitariste de Van Halen Eddie Van Halen. Le légendaire guitariste est décédé plus tôt dans la semaine après une longue bataille contre le cancer. Après avoir reçu l’appel, White a révélé qu’il apportait un cadeau surprise que le guitariste de Van Halen lui avait offert.

“[I] J’ai pensé que ce pourrait être un geste sympa pour moi d’utiliser cette guitare modèle bleu eddie van halen pour l’une des chansons de ce soir sur SNL. la guitare a été conçue par eddie (avec quelques personnalisations que j’avais ajoutées), “a écrit White sur Instagram.”[Eddie] a été très gentil avec moi et a veillé à ce que cette guitare soit faite pour moi selon mes spécifications. Je n’insulterai même pas le talent de l’homme en essayant de jouer une de ses chansons ce soir. merci encore eddie pour cette guitare et repos en paix monsieur. “

Jack White est votre invité musical pour ce soir! ⚡️ pic.twitter.com/wo51pWXeaJ – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 10 octobre 2020

Les fans ont débordé le message d’éloges, appréciant la franchise de White et sa capacité à sauter dans un avion pour le spectacle avec peu de temps pour se préparer. Il a lancé le spectacle en interprétant le morceau de The White Stripes “Ball and Biscuit”, en changeant un peu les paroles pour correspondre à l’ambiance actuelle du pays. Beaucoup d’amour a été partagé sur les réseaux sociaux. Faites défiler vers le bas pour jeter un œil à certaines des réponses des fans à l’apparition de White.