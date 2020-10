Jack White fera sa première apparition Saturday Night Live depuis 2018 ce week-end, mais pas comme il l’avait prévu. L’ancien guitariste de White Stripes a été choisi au dernier moment pour remplacer le chanteur country Morgan Wallen, qui a été abandonné après avoir été vu ignorant les directives relatives aux coronavirus lors d’un événement plus tôt dans la semaine. White a partagé une photo de lui portant un masque facial, aux côtés du bassiste Dominic John Davis et du batteur Daru Jones.

“Jack en mode trio puissant. Connectez-vous à [SNL] demain soir “, lit-on dans la légende de la photo, publiée vendredi. Les trois musiciens ont posé devant un petit jet privé, tous revêtus de masques, avant de se rendre à New York. Il s’agit de la première apparition de White sur SNL depuis le 14 avril. , 2018, et sa quatrième apparition au classement général. Il est apparu sur SNL pour la première fois en 2011 en tant que membre de The White Stripes.

White n’a pas de nouvel album solo à promouvoir, car son dernier album, Boarding House Reach, est sorti en mars 2018. Third Man Records sort le premier album de compilation des White Stripes, The White Stripes Greatest Hits, le 4 décembre. . White et son ex-femme Meg White ont enregistré six albums ensemble sous le nom de White Stripes entre 1999 et 2007. La tracklist de l’album à succès n’a toujours pas été révélée, mais elle comprendra un enregistrement live de “Ball and Biscuit”, rapporte Pitchfork. L’album comprendra 26 chansons et couvrira toutes les époques de leur carrière.

L’épisode SNL de ce week-end sera animé par le comédien Bill Burr et commencera à 23 h 30 HE sur NBC. Wallen, un ancien concurrent de The Voice, devait se produire jusqu’à ce que des vidéos de Wallen faisant la fête sans masque en Alabama apparaissent plus tôt dans la semaine. Mercredi, Wallen a partagé une vidéo sur Instagram depuis sa chambre d’hôtel à New York, informant les fans qu’il ne se produirait plus et s’est excusé pour ses actions. Il a dit que sa fête était “assez myope, et a évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves.” Wallen a déclaré qu’il avait également été invité à nouveau à SNL à une date ultérieure.

Lors d’une interview de Today Show avec Willie Geist, le producteur exécutif de SNL Lorne Michaels a annoncé que White remplacerait Wallen. “Il n’est probablement pas le premier chanteur de country, la première personne du rock and roll qui a fait la fête après un grand, dans ce cas, un match de football ou un concert”, a déclaré Michaels. “Nous vivons juste à une époque différente, et tout est scruté.”