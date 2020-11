E

ddie Jones a survolé divers joueurs non plafonnés dans ses camps d’entraînement pour cette longue campagne d’automne avant de s’installer à neuf pour son équipe officielle.

Parmi les six matchs programmés – à l’exception des Barbares condamnés sans capsulage -, le match d’ouverture de la Coupe des Nations d’automne contre la Géorgie a toujours semblé le plus mûr pour un test de la profondeur de l’Angleterre et de nouveaux visages. Ce sera, comme Jones l’a dit, “pas de goûter” et peut être parfois profondément inconfortable, mais c’est un match que l’Angleterre devrait gagner. Sur ces neuf joueurs non plafonnés, deux se sont démarqués comme étant des débutants particulièrement nécessaires: 23 ans le flanker Jack Willis et le centre de 21 ans Ollie Lawrence.

Les deux débutent demain, après que Lawrence ait fait ses débuts sur le banc contre l’Italie, un match qui a également vu Jonny Hill, Tom Dunn et Ollie Thorley prendre leurs arcs.

Les cas de sélection de Willis et Lawrence sont très différents.

Willis était au camp il y a quelques années avant de se blesser, puis était irrésistible pour Wasps cette saison, remportant prix après prix. Il joue dans une position qui est soudainement, sans doute, le flanker ouvert le plus compétitif d’Angleterre, mais – même si Jones peut ignorer Ben Spencer et les frères Simmonds – il n’y avait aucun moyen de l’oublier.

Sam Underhill, que Jones qualifie de «probablement le meilleur n ° 7 destructeur du monde», se repose, tandis que Tom Curry et Ben Earl vont éclater du banc.

C’est vraiment une profondeur enviable et le jugement de Jones sera requis jeu par match, car ils ne peuvent pas tous faire le 23.

Lawrence a également été formidable au niveau du club pour Worcester, mais est choisi dans une position qui, de l’aveu même de Jones, est légère lorsque Manu Tuilagi est absent, comme il le sera pendant un certain temps maintenant. Jones a passé des années à chercher un autre milieu de terrain à couper le souffle.

À 17 heures demain, nous en saurons beaucoup plus sur la profondeur de l’Angleterre.

