L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, qui a rejoint les Hammers sous Pellegrini lors d’un transfert gratuit en 2018, a quitté West Ham plus tôt cette année après la résiliation de son contrat. Le joueur de 28 ans n’a fait que 19 apparitions lors de son séjour dans l’est de Londres, marquant une fois, et est maintenant un agent libre en entraînement à Dubaï afin de retrouver sa forme physique.

Pellegrini a fait de gros efforts pour obtenir un contrat de trois ans pour l’international anglais lorsqu’il a rejoint le club, mais n’a pas été en mesure de régler Wilshere à ses côtés après avoir raté la majorité de sa première saison au club. Wilshere est revenu à la forme physique vers la fin de ce trimestre, mais a révélé un “désaccord” au début de sa seconde qui l’a vu tomber du côté.

“J’ai essayé le premier manager”, a déclaré Wilshere à l’ITV Football Show. “La première saison a été un désastre en termes de matchs manqués et de non disponibilité. Je me suis vraiment mis en forme vers la fin de la saison et je suis venu plusieurs fois, j’ai eu une très bonne saison morte où je suis revenu en pré-saison. , je me sentais vraiment bien et vraiment en forme. J’ai même commencé la saison, les premiers matchs. Ensuite, j’ai eu un désaccord avec le manager, comme vous pouvez le faire dans le football, et j’ai abandonné l’équipe.

«Ensuite, j’ai attrapé un petit problème à l’aine qui a pris plus de temps que prévu. Avant de savoir que je suis blessé et que le nouveau manager entre en jeu. Quand le nouveau manager est entré, j’ai eu l’impression que ça allait être une très bonne chose pour moi, J’avais l’impression que c’était ce dont j’avais besoin. Quand le manager est entré, je lui ai parlé tout de suite, il m’a dit: “J’ai besoin de toi pour me remettre en forme, tu fais partie de mes plans”. “

L’arrivée de Moyes aurait dû apporter une table rase et une deuxième chance pour Wilshere, mais toujours aux prises avec la forme – et ayant ensuite des opportunités limitées pour gagner en forme de match – le milieu de terrain a rarement eu une chance. Avec West Ham dans une position périlleuse et Declan Rice et Tomas Soucek excellant au milieu de terrain, Wilshere est tombé en marge.

“Ensuite, évidemment, le lockdown est venu et nous n’étions pas en bonne position dans la ligue”, a déclaré Wilshere. «Écoutez, j’ai vraiment aimé travailler avec Moyes et j’ai pensé que sa formation était bonne – évidemment je le ferais [have] J’ai aimé plus d’opportunités de jouer, mais j’ai respecté sa décision parce qu’il est le manager.

“J’avais l’impression d’être là où nous étions dans la Ligue et nous allions dans de grands matchs, contre de grandes équipes où nous défendions la plupart du temps. Nous cherchions à marquer un but à la pause et il voulait jouer en décembre. [Rice] et [Tomas] Soucek au milieu de terrain et ils étaient aussi brillants, je ne pouvais pas avoir d’arguments avec ça. J’avais juste l’impression qu’il n’y avait pas vraiment de place pour un joueur technique qui voulait prendre le ballon et faire bouger les choses, c’était plus obtenir après les secondes balles et intercepter le jeu que d’essayer de créer. “

