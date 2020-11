L’acteur Bert Belasco, qui a joué dans des projets tels que Let’s Stay Together et Superstore, est décédé à l’âge de 38 ans. Le père de Belasco a déclaré à TMZ que la famille pensait qu’il souffrait d’un anévrisme cérébral. À la lumière de cette nouvelle tragique, Jackée Harry, l’une des co-stars de l’acteur décédé sur Let’s Stay Together, s’est rendue sur Twitter afin de publier une déclaration sombre concernant le décès de Belasco.

Sur Twitter, Harry a posté une photo de l’époque du couple filmant Let’s Stay Together, qui a été diffusée de 2011 à 2014. Elle a écrit qu’elle avait le cœur brisé d’apprendre que Belasco était décédé. L’acteur a continué à écrire qu’elle avait eu le plaisir de travailler à ses côtés à plusieurs reprises lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur la série BET. Harry a terminé sa déclaration en envoyant un message à tous ceux qui la liraient, alors qu’elle encourageait ses partisans à garder leurs proches proches car «demain n’est jamais promis».

💔💔💔 Le cœur brisé par le décès de Bert Belasco – un jeune homme talentueux et gentil avec qui j’ai eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises sur #LetsStayTogether. Serrez bien vos proches! Demain n’est jamais promis. pic.twitter.com/Puk2zeG69g – Jackée Harry (@JackeeHarry) 9 novembre 2020

Le père de Belasco, Bert Belasco Sr., a déclaré à TMZ que le corps de son fils avait été retrouvé dimanche dans une chambre d’hôtel à Richmond, en Virginie. Il serait en Virginie alors qu’il était sur le point de commencer un projet sur un nouveau film. Le père de Belasco a déclaré que son fils aurait dû être mis en quarantaine à l’hôtel avant le début de la production. Les circonstances entourant la mort de Belasco ne sont actuellement pas claires. Cependant, TMZ a rapporté que sa petite amie n’avait pas pu entrer en contact avec lui et qu’elle avait finalement demandé au personnel de l’hôtel de le vérifier. Lorsque son corps a été découvert, il y aurait du sang sur les draps. Comme mentionné précédemment, le père de Belasco a déclaré à TMZ que la famille pensait qu’il était peut-être mort d’un anévrisme mortel. Cependant, ils attendent toujours les résultats d’une autopsie officielle.

En plus du fait qu’Harry ait parlé du décès de Belasco, plusieurs des autres co-stars de Let’s Stay Together de l’acteur décédé ont également réagi à la nouvelle. Sur Instagram, Nadine Ellis a posté une photo d’elle-même et de Belasco, sous-titrant le cliché émouvant avec: “Un gentil GÉANT est rentré chez lui la nuit dernière. Bert Belasco, je suis tellement triste que votre lumière et votre talent aient été pris trop tôt et VOUS aviez tant à faire J’ai eu la chance de vous avoir comme partenaire dans le crime sur le plateau tous les jours sur #letsstaytogether Vous m’avez toujours rencontré avec “Hey Deaner!” et ce doux sourire. “