Jacob Blake est sorti de l’hôpital – plus d’un mois après avoir été abattu sept fois par la police à Kenosha, Wisconsin. L’avocat de Blake a déclaré à CNN qu’il avait été libéré d’un hôpital de Milwaukee, mais qu’il lui restait encore un long chemin à parcourir pour se remettre de ses blessures. Jusqu’à présent, peu de détails sont disponibles sur la condition de Blake.

Blake n’a pas pu rentrer chez lui après son long séjour à l’hôpital. Son avocat a déclaré à CNN que Blake est maintenant «dans un centre de réadaptation pour traumatisme médullaire à Chicago». L’avocat, Patrick Cafferty, a ajouté: “Je ne peux pas fournir plus de détails.” Cafferty n’a pas précisé quand Blake a été renvoyé exactement, ni combien de temps il devrait rester en cure de désintoxication physique. Une déclaration précédente de l’avocat des droits civiques Ben Crump a déclaré qu’il faudrait un “miracle” pour que Blake puisse à nouveau marcher.

La confrontation de Blake avec la police de Kenosha a été filmée par des voisins en août. À l’époque, deux agents avaient une prise ferme sur Blake, qui s’éloignait lentement d’eux et essayait de monter dans une voiture où l’un de ses enfants était déjà assis. Plutôt que de menotter ou de détenir Blake, la police lui a tiré sept coups de feu dans le dos à bout portant tout en se tenant le bras.

L’attaque a provoqué une nouvelle explosion de protestations à Kenosha – une ville sur la côte du lac Michigan. Blake lui-même était inconscient pour une grande partie de ce qui a suivi. Son père a déclaré à CNN que lorsqu’il s’est finalement réveillé, la première question de Blake était de savoir pourquoi il avait été abattu tant de fois.

“Si nous ne parlons pas de lois de réforme – réformer immédiatement certains de ces policiers – alors je ne veux vraiment pas vous parler du tout”, a déclaré le père de Blake aux journalistes.

Les manifestations contre le traitement de Blake faisaient partie d’une plus longue série de manifestations de Black Lives Matter qui persistent depuis au moins mai, lorsque la police de Minneapolis, dans le Minnesota, a tué George Floyd. Les manifestations de Kenosha ont été un tournant dans ces manifestations, mais elles ont attiré des militants anti-manifestants de l’extérieur de l’État, comme Kyle Rittenhouse, 17 ans. Rittenhouse a franchi les lignes de l’État jusqu’à Kenosha, portant illégalement un fusil d’assaut de type AR-15 alors qu’il était mineur dans le cadre d’un groupe anti-protestataire de style milice. Il aurait tiré et tué deux manifestants et en aurait gravement blessé un autre.

Les manifestations de Black Lives Matter se poursuivent à ce jour aux États-Unis, rendant hommage aux victimes de la violence policière, notamment Floyd, Blake, Breonna Taylor et d’autres. Selon ACLED Data, il y a eu plus de 10600 marches de ce type aux États-Unis entre la mort de Floyd et la fusillade de Blake.