Le chef de la Chambre des communes a déclenché une réaction violente jeudi en lançant une attaque extraordinaire contre l’agence onusienne Unicef.

Le conservateur principal a déclaré aux Communes que l’organisme de bienfaisance devrait «avoir honte» d’avoir fourni des colis alimentaires aux enfants des quartiers défavorisés de Londres.

Il a affirmé que c’était un «scandale» que l’Unicef ​​«faisait de la politique» en accordant 25 000 £ pour financer des petits-déjeuners pour les jeunes vulnérables de Southwark.

Le député travailliste de la région, Neil Coyle, a écrit à M. Rees-Mogg pour l’accuser de «manque de honte».

M. Coyle a écrit: «Charles Dickens a utilisé ses souvenirs de vie à Southwark comme source d’inspiration pour« Un chant de Noël », que je vous recommande de lire afin d’observer la ressemblance frappante que vous portez avec Scrooge avant qu’il ne modifie ses habitudes.

M. Coyle a proposé d’être «l’esprit du cadeau de Noël» et de révéler les raisons de l’intervention de l’Unicef ​​en l’invitant sur un site de soutien aux enfants de Southwark.

Le député de Bermondsey et Old Southwark a ajouté: «Vous pourriez vous familiariser avec les conditions que vos choix ont imposées à des circonscriptions et des communautés comme la mienne au cours de la dernière décennie et aider à éviter le spectacle horrible de suggérer que ceux qui aident les enfants dans le besoin ‘devraient avoir honte’ à l’approche de Noël.

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a été interrogé ce matin sur les commentaires de M. Rees-Mogg sur LBC et a souligné que le gouvernement était «absolument déterminé» à lutter contre la pauvreté.

Il a déclaré: «Je pense que bon nombre des milliers de personnes qui donnent de l’argent à l’Unicef ​​- qu’ils pensaient être dépensés pour lutter contre la pauvreté dans le monde – pourraient être surpris que cela soit dépensé dans ce pays.

«D’autant que nous avons un gouvernement qui s’engage à faire en sorte qu’aucun enfant des familles les plus pauvres n’ait faim. Tout le travail que nous avons accompli, toutes les ressources que nous avons investies pour garantir que chaque enfant des familles les repas.”

Pressé de savoir s’il était d’accord pour dire que c’était une «cascade», il a répondu: «Je ne sais pas quelle était la motivation de l’UNICEF. Tout ce que je sais, c’est qu’en tant que gouvernement, nous sommes absolument déterminés à lutter contre la pauvreté et les enfants qui souffrent de la faim.