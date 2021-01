J

acob Rees-Mogg a remercié la «brigade réveillée» d’avoir rendu un service à la nation en leur rappelant les «grands héros» du pays.

Une série de manifestations Black Lives Matter au cours de l’été 2020 a déclenché un débat sur la signification historique des statues et a incité les conseils du travail à s’engager à revoir «l’opportunité» des monuments de leurs zones sur les terres publiques et les propriétés municipales.

Certains députés ont également fait campagne pour une nouvelle loi visant à protéger les monuments aux morts contre la profanation et à faciliter la poursuite des vandales.

M. Rees-Mogg a déclaré jeudi à la Chambre des communes qu’à la suite des campagnes, il pense que les gens sont désormais plus conscients des statues qu’ils passent et veulent en savoir plus sur elles.

Répondant à une demande de débat sur la protection de l’histoire et du patrimoine de la Grande-Bretagne, M. Rees-Mogg a déclaré à la Chambre des communes: «D’une manière amusante, la brigade réveillée a rendu service à la nation parce qu’elle a rappelé aux gens les grands héros que nous avons.

«Beaucoup de statues que les gens avaient l’habitude de franchir et de ne pas vraiment remarquer, ils pensent soudain: ‘Mon Dieu, c’est Gordon de Khartoum, c’est un personnage intéressant, je veux en savoir plus sur lui et ce qu’il a fait pour mettre fin à la traite des esclaves le Soudan ».

«Je pense que cela a aidé à rappeler aux gens notre histoire et que c’est une histoire dont nous pouvons être extrêmement fiers.»

Statue d’Edward Colston remplacée par une sculpture de manifestant noir

Le chef des Communes a ajouté: «Les Britanniques ont fait de grandes choses dans ce pays et dans le monde, et nous le voyons en fait aux États-Unis.

«Les États-Unis, lorsqu’ils ont demandé leur liberté, voulaient s’assurer qu’ils jouissaient des libertés dont le peuple du Royaume-Uni avait droit dans son pays.

«Ce fut une histoire des plus fantastiques dont nous devrions être fiers et célébrer dans nos statues et dans notre éducation.

«Nous devrions donc être reconnaissants que les cours de wokery aient eu cet effet sur l’amélioration de notre compréhension de notre noble histoire.»

en relation

Les commentaires de M. Rees-Mogg répondaient à une question du député conservateur Scott Benton qui demandait aux députés de se souvenir des images de l’été dernier de «monuments traînés dans les rivières et de la statue de notre plus grand Premier ministre Winston Churchill vandalisé par des hooligans».

M. Benton a invité M. Rees-Mogg à partager sa joie que le gouvernement introduise de nouvelles garanties juridiques pour «éviter de se plier aux caprices de la gauche éveillée et de censurer notre fière histoire».

Le député de Blackpool Sud a appelé le leader des Communes à tenir un débat sur la manière dont le gouvernement peut protéger davantage les statues.