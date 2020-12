Jacob Roloff a riposté contre certains critiques et commentateurs sur Instagram cette semaine après avoir fait part d’allégations selon lesquelles il avait été abusé sexuellement dans son enfance. Mardi, Roloff a publié une longue note sur Instagram expliquant qu’il avait été agressé par Chris Cardamone, un producteur exécutif de terrain sur Little People, Big World. Du samedi soir au dimanche, Roloff est revenu à ce message d’origine pour répondre à certains commentaires.

Roloff a écrit que “après ce que je sais avoir réalisé que c’était un long processus de toilettage, j’ai été agressé par un producteur exécutif sur le terrain pour Little People, Big World, Chris Cardamone.” Il n’a fourni aucun autre détail sur l’attaque présumée, au lieu de se concentrer sur la façon dont elle l’a façonné dans les années qui ont suivi. Pour la plupart, les fans soutenaient Roloff et étaient tristes d’entendre parler de cette attaque, mais certains commentateurs ont mis en doute son histoire ou l’ont contesté. Étonnamment, Roloff a pris le temps de répondre à ces détracteurs.

Certains commentateurs négatifs pensaient que Roloff devrait être conscient de l’impact d’une telle divulgation publique sur Cardamone, qu’ils le croient coupable ou non. D’autres ont tenté de donner à Roloff des instructions sur ses relations avec les autorités ou sur la manière de procéder avec sa famille après cet abus de confiance.

Pour tous, Roloff était dédaigneux. Il a demandé aux abonnés Instagram de ne pas trop se familiariser avec lui et leur a conseillé de ne pas spéculer sur son histoire. Il a même maudit certains d’entre eux et leur a demandé de ne plus commenter. Voici un aperçu des commentaires conflictuels.

Passif agressif

Un commentateur a accusé Roloff de “passivement agressivement [putting] blâmer le spectateur et non pas là où il se trouve vraiment, “laissant entendre qu’ils pensaient que Roloff devrait être en colère contre les membres de sa famille. Ils ont émis l’hypothèse qu’il est” plus facile d’être en colère contre un “spectateur” sans visage et une chaîne de télévision ou une société de production. Mais la responsabilité ne s’arrête pas et n’a pas commencé avec eux. “

“Une émission existerait-elle sans spectateurs?” fut la réponse brève de Roloff. “Affaire classée, continuez, votre argument est sans objet.”

Maîtrise de soi

Ce même commentateur s’est ensuite plaint à Roloff de ne pas savoir qui croire à ce stade, affirmant qu’il l’était “[wants] les gens à juger “Cardamone. Roloff a écrit qu’elle avait tort.

«Je n’ai rien demandé à personne», écrit-il. “En fait, je vous dis que c’est avant tout pour moi, et seulement en périphérie par rapport à d’autres choses. Peut-être devriez-vous reconsidérer ce sur quoi vous * devez * avoir des opinions, car il est sûrement normal de garder le silence, surtout aujourd’hui. monde où nous sommes autorisés par erreur à regarder tant et tant de choses. Contrôle de soi et contemplation. Trouvez-les. “

Diffamation

Un commentateur a imploré Roloff de garder une accusation comme celle-ci devant les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé Roloff à faire plus de révélations sur Cardamone. Il a écrit: “Je ne dis que la vérité et j’invite l’accusé à me poursuivre pour diffamation s’il le souhaite, mais il ne le fera pas, car il a déjà été inculpé et condamné à la probation en 2010 pour des actes obscènes avec un mineur par la force ou la peur. . “

«C’est * une autre * victime, en plus de plusieurs autres dont je suis maintenant au courant», a poursuivi Roloff. “Vous avez simplement l’air idiot, comme si la justice ne l’avait pas déjà laissé passer en probation pour de telles choses. Il y a plus à venir de mon côté mais fermez le f – sur la calomnie. Predator est un grand garçon et peut se défendre. “

Première divulgation

Certains commentateurs mettent en doute l’histoire de Roloff en demandant pourquoi ils n’en avaient pas entendu parler jusqu’à présent. Il les a critiqués durement pour cela, sentant qu’ils avaient complètement manqué son propos.

“[The Sun] l’a signalé! Personne ne le savait jusqu’à présent! Jusqu’à cette déclaration! »Roloff a écrit.« Et en plus vous n’êtes pas OWED cette information, et pourtant vous parlez fièrement et fort de votre ignorance. Que ce soit une leçon! Pour l’amour de Dieu.”

Divulgation (suite)

«De plus, si l’opinion publique doit en être exclue, alors vous contribuez à ce problème même en commentant ici; ergo, arrêtez», a poursuivi Roloff. “Réévaluez. Allez ailleurs. Trouvez des passe-temps. Apprenez quelque chose de précieux. Parlez à quelque chose de précieux. Je n’ai pas besoin de vous ici.”

Ce commentateur a essayé d’obtenir le dernier mot en souhaitant à Roloff “la paix”, mais Roloff a répondu: “n’espérez rien de moi, et soyez sur votre chemin. Je ne vous dois que dédain pour ces commentaires. Partez.”

Des menaces

Certains commentateurs ont affirmé que Cardamone recevait des menaces sur la divulgation de Roloff, avec une personne affirmant: “Les gens sur les réseaux sociaux publient des photos de lui et écrivent dessus avec un marqueur noir” Si vous me voyez, tirez-moi “.” Ils ont continué: “Je sachez que ces gens qui appellent à son meurtre n’ont pas eu la chance d’entendre ce qu’il a dit. Ils sont motivés par la haine d’après votre déclaration.

Roloff ne se souciait pas de ce commentaire, répondant: “Pourquoi le f … est-ce que vous me parlez de cela? Trouvez ces personnes, qui existent apparemment, quoique douteusement existantes, et traitez-les comme bon vous semble. Épargnez-moi votre chevalier blanc. Après tout, en ce moment, ce n’est que votre opinion que ces gens disent ces choses. Je n’ai entendu que vos taureaux yada yada – des taureaux – je ressemble à vous. Vous pouvez encore trouver quelque chose de précieux vers lequel mettre ces énergies. Continuez à chercher. “

Menaces (suite)

Ce commentateur a continué à faire appel à Roloff au sujet des menaces perçues contre Cardamone, ce à quoi Roloff a répondu: “tout votre message est consacré à une réponse à ma moquerie à votre égard, comme si c’était grave. Comme je l’ai dit, je ne soutiendrai tout simplement pas qu’il est ma position de surveiller les pensées «in extremis» des autres survivants d’agression sexuelle. Que vous vous mettiez dans une telle position est tout à fait risible. Le point, dans tout cela, est votre confiance indue de parler d’une position d’ignorance absolue. Je dois vous rappeler une fois de plus de rechercher de la valeur ailleurs, pour votre propre bénéfice. “

