Ce n’est pas le travail le plus facile au monde, interviewer un auteur reclus au milieu de la pandémie, qui vit dans une région où vous «deviez creuser une tranchée sur des centaines de mètres» pour vous connecter au wifi (Sussex rural).

Malgré la sortie récente de son dernier roman, Jacqueline Wilson vient de partir en vacances et insiste sur le fait que toute auto-RP doit s’adapter à la ruée post-vacances et pré-lockdown des rendez-vous chez les opticiens et les dentistes. Je l’interroge à distance, dans les espaces entre les deux.

Mais elle n’est pas une diva. La vie simple de Jacqueline n’a pas vraiment ressenti les secousses du verrouillage: «Je lis, j’écris, je rêve, je promène le chien, je regarde un coffret le soir avec un verre de vin. Elle n’a pas été seule puisqu’elle vit avec son partenaire de 18 ans «et heureusement, nous nous entendons très bien». Telle est la nature de toutes ses réponses: drôles, modestes et portant cette teinte incomparable de bonheur intérieur.

Malgré son isolement fermé, l’ancienne lauréate des enfants a fait la une des journaux en avril pour avoir «sorti» publiquement son homosexualité. C’est une exagération, dans son esprit: «Je ne l’avais pas spécifiquement mentionné auparavant».

Pourquoi pas? Elle semble avoir l’impression que les jeunes guerriers queer n’ont pas besoin que le petit vieux Jacky agite leur drapeau. “Je suis une vieille femme maintenant, et je suis sûr que beaucoup de gens penseraient que c’est trop d’informations!” Elle semble totalement inconsciente de l’effet qu’elle et son dernier roman en arc-en-ciel auront sur beaucoup. Parce que Love Frankie – le livre numéro 111 de la collection de Jacqueline – parle d’une adolescente qui tombe amoureuse de la fille la plus cool et la plus jolie de l’école. Du coup, la sexualité de Jackie est pertinente pour ses lecteurs, 74 ans ou pas.

Alors que les adolescents aux prises avec leur sexualité sont certainement dans les coins de l’esprit de Jacqueline, elle a écrit Love Frankie pour une foule universelle. Ce n’est pas tant l’amour gay que le premier amour (elle ne voit pas l’amour gay comme distinct du tout). «Je voulais montrer ce que c’est que de tomber amoureux pour la première fois. C’est une expérience tellement intense, excitante et bouleversante, que vous soyez gay ou hétéro. Elle espère aussi accrocher les adultes, attisant la nostalgie de nos flammes adolescentes qui ne se sont jamais complètement éteintes.

Jacqueline se détourne de l’identité LGBTQ + de Frankie, peut-être parce que la sienne ne l’a jamais frappée comme un sujet de conversation. «Je pense que j’ai beaucoup de chance parce que cela ne m’a jamais posé de problèmes», dit-elle, en remerciant indirectement sa famille. Pourtant, elle a «le cœur brisé» que de nombreux jeunes «luttent désespérément pour s’accepter. Je me sentirais honoré si seulement quelques jeunes lisaient Love Frankie et se sentaient moins seuls et anxieux.

«Ne serait-ce pas formidable si nous vivions tous dans un monde que nous pourrions tous aimer comme nous le souhaitons et nous sentir respectés et valorisés.»

Détachée, douce et heureuse, elle est soit ignorante, soit indifférente à tout risque de «coming out» à la traîne. «Charmant» et «réchauffant», voilà comment elle a décrit la réponse du public, tout en ajoutant – complètement imperturbable – «qui sait ce qui pourrait surgir à l’avenir!»

La perspective d’écrire est bien plus intimidante. «Je trouve TOUS mes livres difficiles à écrire, même si j’essaie très fort de les rendre faciles à lire.» Avec Love Frankie, ce n’est pas l’élément LGBTQ + qui s’est avéré difficile autant que la gestion de la sclérose en plaques, avec laquelle la mère de Frankie dans l’histoire se débat. «Je voulais montrer que c’est une maladie très déroutante et difficile, et pourtant de nombreuses personnes y font face vaillamment. Cette pensée a été inspirée par une amie anonyme, dont la maladie, dit-elle, serait une surprise pour beaucoup de ceux qui la connaissent, «parce qu’elle est tellement déterminée à se battre et à continuer à faire son travail avec brio».

Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles l’écrivain trouve TOUS ses livres difficiles est que TOUS ses livres abordent des sujets plutôt difficiles, bien qu’ils visent le marché des adolescents. De Tracey Beaker à The Suitcase Kid en passant par Vicky Angel, la collection Wilson fait de l’abandon, du divorce, de la dépression et du chagrin des éléments essentiels de la lecture au coucher (mais seulement autant qu’ils sont de la vie).

Elle reconnaît que ce n’est «pas bon pour tout le monde». Sa «fille adorable» n’aimait pas «trop de conflits» dans les livres lorsqu’elle était enfant, alors Jacqueline lui écrivait «des histoires privées spéciales où tout était merveilleux et elle avait toujours un gâteau rose pour le thé et un anniversaire chaque semaine». À la fin de la journée, les enfants passent avant tout – «Je ne suis pas toujours du côté des adultes dans mes livres, mais je suis toujours du côté des enfants.»

Pourtant, Jacqueline soutient que la littérature pour enfants a le pouvoir, sinon la responsabilité, de créer un changement social, car «Black Beauty d’Anna Sewell a changé les opinions de nombreux Victoriens sur le traitement des chevaux». Elle pense également qu’il y a une lacune sur le marché: «depuis que j’étais très petite, je me suis demandé pourquoi divers sujets troublants n’étaient jamais mentionnés dans les livres pour enfants.» Elle s’efforce de combler cette lacune «d’une manière adaptée aux enfants et, espérons-le, réconfortante», en guidant les jeunes lecteurs à travers «toutes sortes de relations familiales».

Bien que le sujet varie, il y a quelque chose de distinctement Jacqueline pour tous ses protagonistes. «J’ai tendance à écrire sur les enfants imaginatifs qui sont souvent considérés comme étranges ou différents». C’est la raison qu’elle donne pour ne jamais présenter de romans entre personnes du même sexe auparavant: qu’est-ce qui est étrange à leur sujet? «J’ai toujours été ouvert à l’idée de tomber amoureux et d’avoir une relation avec l’un ou l’autre sexe, mais comme c’est arrivé, je n’ai rencontré Trish qu’à l’âge moyen.»

Jusqu’à la fin de sa cinquantaine, Jacqueline était en fait «dans un mariage hétéro conventionnel» avec un policier qu’elle avait attelé à 19 ans et avec qui elle avait eu un bébé à 21 ans. Je lui ai demandé quelle était la différence entre s’installer avec une femme et un homme. . Sa réponse, bien sûr, ne portait pas sur le sexe (cela ne lui semble pas pertinent en règle générale). C’était une question de caractère: «combien vous les aimez. Disons simplement que mon mariage était bon la plupart du temps – et mon partenariat civil merveilleux tout le temps.

Quant au personnage de Jacqueline? «Je suppose que j’écris sur les étranges, parce que je n’ai jamais eu le sentiment d’appartenir à un gang en particulier à l’école, ni à entrer dans une catégorie spécifique. J’étais toujours un peu différent – et je suppose que je le suis toujours maintenant. Heureusement!”

Love Frankie est disponible à l’achat en ligne et en magasin, édité par DOUBLEDAY et illustré – comme toujours – par Nick Sharratt. Achetez-le ici.

