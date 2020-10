Cam a sorti son premier album, Untamed, en 2015, et cinq ans plus tard, elle est revenue avec son deuxième album The Otherside, sorti vendredi. Au cours des cinq dernières années, au cours desquelles Cam s’est également mariée et a eu un bébé, la native de Californie a passé son temps à explorer toutes les facettes de son intérêt musical, fusionnant diverses sources d’inspiration dans un album purement Cam.

“C’est comme une éternité”, a déclaré Cam à PopCulture.com à propos du temps écoulé entre les albums. «J’ai besoin que tout le monde entende ça. Ça fait assez longtemps. C’est parfait. La femme de 35 ans a partagé que travailler sur The Otherside était une construction lente au fil des ans, et elle s’est assurée de prendre son temps et de tout faire. «Le voyage est vraiment la meilleure partie, et vous y arrivez quand vous êtes censé y arriver», se dit-elle. “Les chansons ont toutes grandi en quelque sorte … Je dois juste naviguer avec l’univers et tout ce qu’il transmet.”

Le thème principal de The Otherside est sa production brillante et en plein essor, qui est maintenue même lorsque Cam chante sur des sujets difficiles comme la tricherie (le premier single “Diane”) et vivre seul après une rupture (“What Goodbye Means”).

“Je pense que c’est inévitable parce que moi en tant que personne essaie de trouver l’optimisme ou la guérison qui peuvent être dans ces choses”, a expliqué Cam. «C’est la raison pour laquelle je fais de la musique, c’est pour sortir des choses de mon subconscient, les mettre en lumière et essayer de les guérir pour moi-même et ces histoires. Et je ne sais pas si je pourrais, mon petit cœur pourrait ne pas gérer C’était juste la pleine obscurité. Je ne pense pas que je puisse faire ça. Et puis ma tête ne pouvait pas vraiment y croire si c’était la pleine lumière. “

En plus d’évoquer les différentes étapes de l’amour, Cam a introspecté de plus près, “Girl Like Me”, une ballade pour piano co-écrite avec Natalie Hemby sur le fait de devenir désillusionné par la vie et d’apprendre à s’aimer soi-même.

«Je n’entends pas beaucoup les gens raconter cette partie de l’histoire, que le monde est, ça va te briser le cœur, parce qu’il n’y a aucun moyen que tu puisses le voir pour ce qu’il est vraiment,» réfléchit Cam. “Les gens vous préparent et ils vous remplissent d’idées et de films Disney et à un moment de votre vie, certaines personnes sont plus âgées et d’autres plus jeunes. Vous devez avoir le cœur très brisé, vous savez?”

“Et puis quoi? Pas seulement le monde est décevant et vous êtes blasé et le cœur brisé, mais alors que faites-vous?” elle a continué. “Pouvez-vous aller de l’avant en étant qui vous êtes? Compliqué et imparfait dans un monde compliqué et imparfait? Je devais juste un peu comme retomber amoureux de, vous savez, l’industrie de la musique après ce qui a pris, ce qui m’a emmené sur ce circuit vraiment détourné voyage ces cinq dernières années. J’espère que c’est quelque chose que d’autres personnes ont besoin d’entendre aussi. “

En plus d’être presque entièrement co-écrit par Cam, The Otherside comprend également des morceaux co-écrits par des artistes comme Harry Styles, Sam Smith et le regretté DJ Avicii, qui a travaillé avec Cam sur la chanson titre de l’album.

“Dans tout ce voyage pour faire cet enregistrement et écrire des chansons, cela signifiait beaucoup pour moi et essayer de toucher toutes les différentes couleurs”, a déclaré Cam. “Je n’aime pas vraiment faire la même chanson 11 fois. Je voudrais qu’ils se sentent vraiment différents. Vous avez besoin de chansons différentes à des moments différents et elles apparaissent juste en quelque sorte.” Elle a décrit Styles (un co-auteur sur “Changes”) et Smith (“Happier For You”) comme ses “voisins musicaux” et a partagé qu’elle était plus ouverte à enregistrer une chanson extérieure pour ce projet qu’elle ne l’avait peut-être été auparavant.

«Nous ne vivons pas tous à Laurel Canyon, comme, vous savez, à l’époque, mais nous arrivons tous à être en quelque sorte dans les mêmes relations», dit-elle. “Vous apprenez à connaître les gens, en quoi consiste leur quête et ce qu’ils essaient d’accomplir. Et vous vous dites: ‘Oh, je leur fais confiance.’ Et maintenant, je vais écouter ce qu’ils disent. Et ça résonne avec moi et ensuite ils doivent me faire confiance pour le mettre sur mon disque. C’est une petite relation amusante que je dois essayer. ” Vous pouvez diffuser The Otherside ici.