“J’ai couru vers la route”, Harry Styles parle de son assaut Je m’échappe! | Réforme

Le beau chanteur britannique, Harry Styles, a parlé pour la première fois de l’agression qu’il a subie dans les rues de Londres et de la façon dont il a réussi à échapper à ce moment orageux, car il s’est avéré être un vol à main armée.

Harry Styles a parlé pour la première fois du moment où il a été volé avec un couteau par un groupe de voleurs dont il a heureusement réussi à s’échapper en courant et en se jetant devant deux voitures.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez, ou au cas où vous ne le saviez toujours pas, le musicien britannique était agressé en février dernier près de son domicile à Londres, les premiers rapports cités par le NME suggérant qu’il a été contraint de remettre de l’argent à ses assaillants.

Harry Il a raconté à Howard Stern, commentant pour la première fois sur l’incident comment le groupe d’assaillants l’a approché pour lui demander s’il voulait acheter de la marijuana.

Cependant, lorsqu’il a refusé l’offre, ils lui ont demandé s’il transportait quelque chose de valeur et contre sa volonté, il leur a remis de l’argent mais a refusé de leur donner son numéro de téléphone, ce qui a mis en colère un membre de gang qui il souleva sa chemise et lui montra un couteau.

C’était comme ça en même temps, ils lui ont demandé de déverrouiller son téléphone portable, mais Harry Puis il a vu son possible chemin de fuite.

Il ne fait aucun doute que ce qu’il a fait pour s’échapper était un acte de grand courage, car de nombreuses personnes n’ont pas le courage de le faire même si leur vie en dépend.

Deux voitures arrivaient et j’ai vu l’opportunité de fuir. Alors j’ai couru vers la route et je suis monté devant une voiture pour l’arrêter. Évidemment, ils ne m’ont pas laissé entrer parce que je pourrais être fou. J’ai essayé d’avoir une autre voiture, ils ne m’ont pas laissé non plus. Je me suis retourné et suis retourné en courant dans la région où je vis », a-t-il déclaré.