Si vous regardez ses prédécesseurs très radicaux et réformateurs – Steve Hilton, qui a conseillé Cameron, Nick Timothy, qui était le chef de cabinet de May – aucun n’a duré plus de deux ans. Mais en ce qui concerne Cummings ne jouant aucun rôle – je le croirai quand je le verrai.

Il restera presque certainement dans une certaine mesure. Il y a un certain nombre de personnes sur l’orbite de Boris Johnson – Will Walden, qui a travaillé avec lui au bureau du maire, Paul Stephenson de Vote Leave – qui continuent de le conseiller et de l’influencer de manière informelle.

Tous les premiers ministres ont leurs amis et conseillers informels en dehors de la structure du numéro 10, et je peux voir Dom s’intégrer dans cela.

Mercredi, la nouvelle a été annoncée que Lee Cain, anciennement de Vote Leave puis directeur des communications Downing Street, démissionnait. Lorsque vous êtes Premier ministre, vous avez besoin de quelqu’un qui rampe sur du verre brisé pour vous. Caïn était comme ça.

Lorsque Cummings est arrivé, Boris a déclaré qu’il devait faire venir autant de personnes que possible. Mais cette idée de faire du n ° 10 une organisation de campagne ne fonctionne pas tout à fait lorsque vous êtes le parti au pouvoir.

Le nom que j’ai le moins entendu ces derniers jours est Boris Johnson. Nous savons ce que Lee veut, ce que Carrie veut et ce que Dom veut. Mais que veut Boris?

Le leadership doit venir de lui. Carrie Symonds est bien qualifiée pour avoir une opinion, ayant elle-même été conseillère spéciale et ancienne directrice des communications conservatrice, et le premier ministre a raison de l’écouter presque indépendamment de leur relation personnelle – il y a eu beaucoup de sexisme à son égard. ces derniers jours.

Et ce qui est également clair, c’est qu’au cours des derniers mois, l’influence de Carrie a considérablement augmenté.

Aujourd’hui, avec un timing presque incroyable, Sonia Khan, une ancienne conseillère spéciale qui a été limogée sans cérémonie par Cummings, a remporté son paiement.

À l’époque, j’étais juste choqué par la brutalité de cela. Je ne la connaissais pas très bien, mais être humilié d’une manière aussi publique était incroyable. Voir une contemporaine sortir de Downing Street avec un policier armé et son laissez-passer lui a été enlevé – cela a provoqué une onde de choc.

Quand j’ai été limogé par Cummings, il est sorti de nulle part. Mais la grande ironie de mon expérience avec lui est que je le trouve tout à fait raisonnable.

Nous sommes sortis de l’administration de mai où il n’y avait aucun contrôle, tout le monde fuyait comme un fou. Cummings est venu comme une bouffée d’air frais. C’était un amour dur mais c’était soudain comme si nous avions une structure.

Il était comme la supernanny nous disant, ok, maintenant c’est l’heure de la sieste. Le premier jour de travail avec Cummings, il nous a dit: «Si vous fuyez, vous serez limogé. Vous serez emmené de votre bureau. Vous n’avez aucun droit. »

C’était un peu trop pour les gens qui travaillaient 18 heures par jour. Cummings est profondément imparfait mais j’ai une admiration réticente pour lui.

Peter Cardwell est un ancien conseiller spécial et l’auteur de The Secret Life of Special Advisers