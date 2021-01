Ricky Munoz, un joueur volcanique du groupe régional mexicain a révélé sur son compte Twitter qu’il avait déjà reçu la première dose du vaccin contre COVID-19, qui pour le moment n’est applicable qu’aux membres du secteur de la santé, a suscité une série de critiques de la part des internautes.

Muñoz Il a publié qu’il allait bien après avoir reçu le vaccin et que l’application «ne faisait pas mal», bien qu’il ait dit que mon bras était un peu douloureux.

«Je suis vacciné comme chien depuis 3 jours contre le COVID… .. Et je me sens bien… Le vaccin ne fait pas mal, il n’a duré que 2 jours avec un bras endolori, et j’avais soif…. Je vais à la deuxième dose le 9… ..

Le chanteur a assuré qu’après avoir reçu la première dose, une seconde sera appliquée sur 9 janvier.

Interrogé sur la façon dont il a réussi à obtenir le vaccin qui est actuellement utilisé exclusivement par la première ligne de médecins, d’infirmières et de personnel du secteur de la santé qui combattent le COVID-19, le chanteur du groupe a déclaré que «a ses leviers».

Certains des commentaires contre le chanteur étaient que ces vaccins sont essentiels pour les travailleurs de la Secteur de la santé:

«Il ne peut pas être que vous soyez heureux qu’une personne avec des leviers ait reçu la dose, ce qui est pour l’instant indispensable dans le secteur de la santé, j’imagine que vous n’avez pas de proches au service de la santé

“Non pas que seuls les médecins et les infirmières et le personnel de nettoyage d’abord et ensuite ceux qui suivent les seniors car il lui manque qu’ils lui ont donné le vaccin pourquoi ils n’ont pas attendu que ça touche tout le monde, ceux des hôpitaux sont les premiers . Je travaille à l’hôpital et j’attends toujours ».

“Je suis heureux pour vous, vous êtes médecin, Êtes-vous infirmière ou travaillez-vous dans un domaine médical? C’est la seule façon dont il est censé l’obtenir pour le moment. “

Source: L’Avant-garde