J’ai oublié le chemisier! Salma Hayek a posé et ébloui sur Instagram | .

Élégante et belle! La belle Salma Hayek a ravi ses followers sur Instagram en oubliant de porter un chemisier pour une séance photo spectaculaire dans laquelle elle a montré son talent à poser comme une professionnelle et plus que ça.

La Actrice mexicaine il a posé la partie supérieure de son corps sur un banc, tandis que le reste repose les pieds sur le sol; Cette pose la rend vraiment attrayante et belle, car elle améliore ses courbes et la rend très détendue.

La protagoniste de Frida a utilisé un costume sombre sur mesure pour la photo partagée sur son compte Instagram officiel, mais seule la veste était ce qui séparait les charmes de Salma Hayek Du ralenti de la caméra espiègle, la star ne portait pas de chemisier en dessous.

Pour compléter la photographie et en faire vraiment une œuvre d’art, il n’en fallait pas beaucoup plus, un fond clair, le visage serein de l’actrice les yeux fermés et les cheveux tombés, ils sont devenus des aspects magiques. L’image semble unique car elle est en noir et blanc.

Cette publication date du 26 septembre 2019 et la belle Salma Hayek a eu plus de 300 mille réactions sur le célèbre réseau social.

L’actrice originaire de Veracruz Elle a montré qu’elle était fière d’être Latina, d’être une femme et de son âge; Par conséquent, souvent et pour encourager d’autres femmes, elle partage généralement des photos telles qu’elle est.

La star de Hollywood La femme de 51 ans n’a pas peur du temps, elle en profite et devient son alliée, pour Salma ce n’est pas un problème de poser en maillot de bain ou avec ou sans maquillage, elle sait ce que c’est, ce que ça vaut et qu’elle a toujours l’air vraiment belle.

Salma Hayek Il fait partie des stars qui ne cachent pas ses origines et pour montrer un bouton, quand à Cannes il a fait un mariachi voyager de Paris pour jouer les présents; fier de la musique du Mexique, grillé avec les plus grands et s’amuser comme jamais auparavant.

Mais la vie n’a pas été rose pour la belle mexicaine. Salma Hayek a commencé sa carrière artistique dans les feuilletons mexicains, où elle a acquis une énorme notoriété pour son talent et sa beauté, elle était une grande star sur le petit écran; mais Hayek en voulait plus.

La femme de Veracruz s’est aventurée à Hollywood, où, bien que n’étant pas facile, elle a atteint le sommet du succès. Salma Hayek était considérée comme l’une des chercheuses de rêves jusqu’à Frida, le célèbre peintre mexicain est venu changer sa vie.

Salma Hayek a joué dans le film de la vie amoureuse de Diego Rivera et avec elle est venue la renommée et la reconnaissance qu’elle recherchait tant.

Il y avait même des pierres fortes sur son chemin, comme on dit qu’il avait le soutien du célèbre producteur Harvey Weinstein, jusqu’à ce qu’il se lance dans ses propositions.

Ils affirment que le producteur voulait quelque chose de plus de Salma Hayek, ce à quoi la star a refusé et, par conséquent, Weinstein lui a assuré que le film serait un échec sans son soutien.

Malgré tout, Hayek est sorti en tête avec le film et avec ses propres moyens et ressources, Frida a atteint le grand écran et avec sa reconnaissance internationale pour Salma Hayek. De nos jours, la célèbre femme aime être à la fois devant et derrière les caméras et a eu un énorme succès en tant que productrice, même dans des séries télévisées; et plus pleinement encore à côté de son mari, un célèbre homme d’affaires du monde de la mode et sa belle fille Valentina Paloma.