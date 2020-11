“J’ai vu comme ça”: La nouvelle vidéo de Bad Bunny avec d’incroyables compagnons | INSTAGRAM

Le célèbre chanteur, Bad Bunny, est revenu avec tout, de la première de sa nouvelle production de disque, qu’il a intitulée “La dernière tournée du monde”, qui est intégrée avec d’excellentes chansons qui ne font que vous faire danser et chanter avec tous énergie positive.

Il y a quelques jours, le Portoricain a partagé le Vidéo officielle du deuxième single de l’album précité, qui s’appelle “Yo Seen so”, et le résultat était splendide et phénoménal, puisque, au fur et à mesure que le contenu audiovisuel progresse, Benito nous surprend de plus en plus de détails.

Tout d’abord, il y a la combinaison incroyable, risquée mais réussie de reggaeton Avec un peu de rythme de batterie très punk, nous pensons qu’en faisant cela, «San Benito» a vraiment pris beaucoup de risques, mais en fin de compte, c’était tout à fait approprié.

Fait curieux à propos du développement du clip vidéo qui circule actuellement sur le réseau, et qui connaît un succès retentissant, c’est que Bad Bunny a également décidé de travailler main dans la main avec de grandes entreprises, telles que Cheetos et Adidas, qu’il évoque. à un moment donné de la chanson qui dure environ un peu plus de 3 minutes.

Et c’est plus que clair, car dans la pièce de divertissement, nous pouvons voir tout un récital de patinage et aussi les modèles les plus remarquables de la gamme de skate de la célèbre marque des trois bandes, c’est vrai, la vidéo de Bad Bunny commence par un très gros plan d’Adidas “, puis d’Adidas”, qui, il est à noter qu’en 2020 ils célèbrent 50 ans de vie, et enfin, on voit les Adidas portés par Bad Bunny lui-même: des Adidas très exclusifs ” Forum ».

Oui, comme vous venez de le lire, ils sont exclusifs, pour une raison importante mais simple: parce qu’ils ne sont pas à vendre, personne ne peut les avoir, sauf Benito lui-même, c’est un modèle jaune avec des lacets particulièrement larges dont on ne saura pas si Adidas arrivera sur le marché à l’avenir.

Tout semble indiquer que 2021 nous apportera une paire de chaussures de tennis Adidas signées par Bad Bunny lui-même, du moins c’est ce qui est assuré dans un article publié en octobre sur le site Complex.

Et il semble que la vidéo de j’ai vu comme ça soit la confirmation de ce fait, non seulement parce qu’il y a un authentique défilé de baskets de la marque aux trois bandes, mais parce que Bad Bunny lui-même chante ces couplets dans la chanson «Boté todos la Nike, j’ai signé avec Adidas », plus claire, ni l’eau.

Bien que, jusqu’à présent, la marque n’ait pas confirmé le lancement de chaussures de tennis avec Bad Bunny, il faudra donc attendre que cet amour soit officiellement scellé.

Aussi, dans un vers, il évoque ainsi notre iconique “Divo de Juárez”: “Comme Juan Gabriel qui chante” Querida “, je ne laisse jamais la haine décider”, prouvant une fois de plus qu’il est vraiment un super fan de tout. qui concerne la culture du folklore mexicain.

Cependant, ce qui ressort le plus dans les secondes de «J’ai vu ça», en plus du look de Benito et de beaucoup de skateurs partout, c’est la présence d’une série de grandes célébrités du monde du cinéma et de la musique.

Tout au long de la vidéo, nous pouvons voir des célébrités comme Ricky Martin, Karol G, Sech, Ruby Rose et même Sofía Vergara elle-même, ainsi que Luka Sabbat et Ryan García, chacun d’eux semble poser assez fier, vêtu de ses tenues. favoris, alors “le mauvais lapin” apparaît avec eux dans une séance photo amusante pleine de luxe.

La chanson reflète à quel point Bad Bunny se soucie peu de ce qu’ils vont dire, à la fois en termes de façon de s’habiller et de ce qu’ils disent ou font: “Je m’habille comme ça, je ne vais pas changer. Si vous n’aimez pas, vous n’avez pas ce qu’il faut regarder … Je porte ce que je veux, tu ne vas pas le payer. “