Entre l’hébergement et la production de nombreux projets au fil des ans tout en équilibrant une carrière dans le cinéma et la télévision, Joel McHale s’est avéré être plus que simplement polyvalent – il est une triple menace. Débutant en tant qu’hôte de The Soup en 2004, suivi d’une nouvelle renommée et admiration dans Community, McHale a atteint des sommets profonds avec sa carrière et continue son ascension avec le jeu télévisé classique, Card Sharks et en tant que super-héros sur The CW Stargirl. Mais le drôle de 48 ans préfère-t-il l’un à l’autre? Dans une exclusivité avec PopCulture.com, McHale admet très humblement qu’il aime la variété.

«J’aime tout cela», a-t-il déclaré dans notre série PopCulture @ Home. “Je veux dire, il y a beaucoup d’énergie nécessaire pour Card Sharks, mais c’est dans un temps très condensé parce que vous pouvez filmer plusieurs épisodes par jour. C’est génial. Je veux dire, vous êtes fatigué à la fin de la journée, mais qu’est-ce que on parle? “

En ce qui concerne les films et la télévision, en particulier avec un volet itinérant, McHale partage sa gratitude pour avoir pu faire les deux en premier lieu. “Je les aime beaucoup tous les deux et j’espère que personne ne m’empêchera de le faire. J’espère que la police par intérim ne m’arrêtera pas et ne m’emmènera pas”, a-t-il déclaré.

Alors que McHale peut être vu ensuite en tant qu’hôte de Card Sharks en première dimanche soir à 22 h HE sur ABC, il reprendra son rôle de Starman dans la saison 2 de Stargirl de The CW, qui devrait bientôt commencer à tourner. Auparavant, en disant à notre site sœur, ComicBook.com, que le rôle de Starman est un “rêve devenu réalité”, McHale partage son enthousiasme avec PopCulture pour avoir tourné la série avec le casting avant de plaisanter: “Je déteste être un super-héros.”

«Je pense que je suis entré sous le fil, alors j’adore ça», a-t-il déclaré. “C’est comme un rêve devenu réalité – c’est un fantasme d’enfant. Comme,” Oh, tu deviens un super-héros avec des super pouvoirs et un super staff. ” Et donc, j’ai sauté sur cette opportunité », a-t-il déclaré. «J’étais comme, ‘N’importe quel jour de la semaine, je serai là. Dis-moi juste quand me présenter!’ Je pense que je passe plus de temps dans les essayages que sur le plateau. Mais c’était tellement amusant, et Amy Smart, Luke Wilson et Brett Bassinger sont tout simplement géniaux. Je suis tellement content de revenir, et ça » Ce sera de bons moments. “

Fidèle aux bons moments, McHale est enthousiasmé par la première de la saison 2 de Card Sharks ce week-end – le jeu télévisé classique dans lequel deux joueurs s’affrontent dans un match d’élimination en tête-à-tête, l’un d’eux atteignant le deck gagnant du grand prix. La prémisse en est une qui laisse McHale très excité, surtout lorsque les concurrents sont sur le point de gagner gros.

“Je commence à m’exciter quand l’argent devient gros, et vous verrez – ils ne l’ont pas encore montré, mais il y a d’énormes gagnants, et il y a des chagrins tout simplement écrasants, et je pense qu’un gars était si proche à beaucoup d’argent, il avait un roi, et il a dit: «Plus bas qu’un roi». C’était un as, et je me sentais tellement mal pour lui. Alors, je lui ai juste donné un million de dollars », a plaisanté McHale. “[But] quand je vois d’autres hôtes entrer, je me dis: “ Eh bien, c’est un peu … ” Et puis je me dis: “ Je suis tellement dedans. Ça y est. Faites-leur continuer! ‘ C’est un jeu si simple, mais les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. “

Card Sharks débute le dimanche 18 octobre à 22 h HE sur ABC et la première saison de Stargirl est disponible à l’achat sur Amazon.com et en streaming sur The CW. Pour en savoir plus sur Joel McHale et toutes vos émissions de télévision préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!