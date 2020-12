Jake Tapper a exprimé son mépris pour les «politiciens» recevant certaines des premières doses du vaccin contre le coronavirus, y compris le vice-président Mike Pence. Tapper a tweeté un GIF d’Eddie Murphy donnant un œil de côté dans la comédie de 1999 Bowfinger. Il a écrit que l’image le décrivait comme «observant la vaccination des politiciens qui ont fait plus pour aider le virus à se propager au lieu de le contenir».

Les adeptes de Tapper ne doutaient guère que le tweet faisait référence à Pence, qui a reçu le vaccin jeudi. Pence a été initialement nommé à la tête du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, mais tout au long de la pandémie, il a souvent donné la priorité à la réouverture d’entreprises par rapport aux mesures de protection conseillées par les responsables de la santé publique. Tapper a rejoint de nombreux autres critiques pour suggérer qu’il était insultant pour le peuple américain que Pence se fasse vacciner si tôt car il y a de fortes raisons de prouver que son travail au cours des sept derniers mois a facilité la propagation du COVID-19 .

Regarder la vaccination des politiciens qui ont fait plus pour aider le virus à se propager au lieu de le contenir pic.twitter.com/h7cfJkKL7f – Jake Tapper (@jaketapper) 19 décembre 2020

Selon le New York Times, la Maison Blanche a affirmé que Pence avait obtenu le vaccin pour “promouvoir l’innocuité et l’efficacité du vaccin et renforcer la confiance du peuple américain”. Cela survient alors que de nombreux Américains expriment leur scepticisme quant à la prise du vaccin, certains craignant son développement rapide et d’autres se rabattant sur les théories du complot anti-vaccination d’avant cette pandémie.

Cependant, une colonne d’opinion de Jennifer Rubin dans le Washington Post épingle également ce sentiment anti-vaccin sur l’administration Trump. Rubin a écrit que la promotion incessante par le président Donald Trump des théories du complot en général tout au long de sa présidence a ouvert la voie à ce manque de confiance du public dans le vaccin.

«Si Trump réussissait grandement à traiter le covid-19, comme le président et d’autres le prétendent souvent, la maladie ne peut pas être un risque majeur. Si Trump avait raison de dire que les masques et les ordres de maintien à la maison s’apparentent à la tyrannie, alors COVID- 19 ne peut pas être vraiment une menace, non? ” Rubin a raisonné, essayant de décrire le point de vue d’un anti-vaxxer.

Le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech a maintenant été administré à Pence, à son épouse, au chef de la majorité au Sénat américain Mitch McConnell et à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Il a également été donné au sénateur Lindsey Graham, au chef de la minorité au Sénat Chuch Schumer, au représentant Jim Clyburn, au sénateur Bernie Sanders et au sénateur Mitt Romney, selon un rapport d’Axios.

Trump n’a pas pris le vaccin et n’a pas commenté publiquement pourquoi, bien que les porte-parole de la Maison Blanche disent que c’est parce qu’il montre toujours des anticorps de sa propre infection par le virus. Pendant ce temps, d’autres législateurs refusent de prendre le vaccin et, dans certains cas, répandent des théories du complot à ce sujet. Vendredi, le représentant du Colorado, Ken Buck, a déclaré à Fox News qu’il était «plus préoccupé par la sécurité du vaccin» que par les «effets secondaires de la maladie».

Le vaccin Pfizer-BioNTech s’est avéré efficace et sûr lors d’essais cliniques approfondis et a été approuvé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration des États-Unis. Pour plus d’informations sur le vaccin, visitez le site Web de l’Organisation mondiale de la santé.