Le demi de coin des Rams de Los Angeles, Jalen Ramsey, et le receveur large des New York Giants, Golden Tate, se sont affrontés après leur match de dimanche. Selon ESPN, des coups de poing ont été lancés par les deux, même si on ne sait pas qui a lancé le premier coup de poing. Ramsey et Tate sont descendus sur le terrain pendant que leurs coéquipiers et entraîneurs interrompaient le combat.

ESPN a également rapporté que Ramsey attendait Tate à l’extérieur des vestiaires des Giants après avoir quitté le terrain. Cependant, un deuxième combat n’a pas eu lieu. Interrogé sur le combat, l’entraîneur des Rams Sean McVay a déclaré: “Je me serrais la main et je me suis en quelque sorte mis au milieu”, a déclaré McVay. “Heureusement, je l’ai démantelé et il ne s’est rien passé de là.”

Vidéo claire: Une bagarre massive a éclaté sur le terrain après le match # Giants / # Rams entre Jalen Ramsey et Golden Tate. Des coups de poing ont été lancés. Il y a un drame familial laid entre ces deux-là qui remonte à l’été dernier. (vidéo via @FieldYates) pic.twitter.com/J5VrpHHqqw – Mise à jour NFL (@MySportsUpdate) 4 octobre 2020

“De toute évidence, nous voulons faire notre combat entre les sifflets pendant 60 minutes”, a déclaré l’entraîneur des Giants Judge. “Je ne connais pas tous les détails, alors je vais réserver mes commentaires jusqu’à ce que je sache tout.” On a demandé à plusieurs joueurs des Rams ce qui avait provoqué le combat et ils n’étaient pas sûrs. Cependant, dans un rapport du New York Post, cela pourrait avoir à voir avec un drame familial. Ramsey est le père de deux des nièces de Tate mais a mis fin aux choses avec la sœur de Tate, Breanna, lorsqu’elle était enceinte l’été dernier. Lorsque Ramsey a publié une photo de sa nouvelle petite amie sur les réseaux sociaux en octobre dernier, Tate avait le match de dimanche encerclé dans son calendrier.

Ni Ramsey ni Tate n’ont parlé aux journalistes après le match, mais la sécurité des Rams, John Johnson III, a déclaré que les problèmes hors du terrain avaient conduit à la bagarre. “Ils ont des trucs hors du terrain, et malheureusement ils sont arrivés sur le terrain, mais je veux juste aller jouer au football”, a déclaré Johnson à KNBC-TV. “J’essaie de garder Jalen, sa tête dans le match, et je ne peux pas être trop bouleversé à ce sujet, mais j’espère qu’ils pourront écraser tout ce qu’ils avaient et que nous pourrons avancer.”

Les Rams ont remporté une victoire de 17-9 sur les Giants, et Ramsey a été une grande raison du succès des Rams, marquant cinq plaqués et un plaqué pour la défaite, qui était sur Tate. On a demandé au juge s’il avait parlé à Tate avant de jouer à Ramsey. “Je voudrais garder ces conversations entre moi et Golden”, a déclaré Judge. “Je dois juste protéger certaines choses entre moi et l’équipe.”