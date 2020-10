Jalousie et colère, Lucero recrée des scènes avec Fernando Colunga dans «Soy tu dueña» | INSTAGRAM

La célèbre actrice Lucero a déclaré qu’elle appréciait beaucoup la diffusion de la telenovela «Soy tu dueña», dans laquelle elle a joué il y a plus de 10 ans avec Fernando ColungaPour cette raison et toute la douleur que cela génère de se souvenir de la façon dont les enregistrements et leur histoire étaient, il a voulu recréer les scènes sur TikTok, où la jalousie et la colère étaient les vrais protagonistes.

Il a recréé la scène avec un chapeau assez similaire à celui que portait son personnage “Valentina Villalba “, devenant une grande vidéo dans laquelle il s’exprimait généralement vers le rôle de Fernando Colunga.

La vidéo commence par le dire de Lucero. “Et que veux-tu continuer à parler de José Miguel, de tous les baisers que tu as distribués dans le monde et qui n’ont rien signifié pour toi?”, A quoi le protagoniste de Colunga a répondu avec un rire un peu méchant et le mots suivants: “Je ne peux pas y croire, êtes-vous jaloux?”

La réponse et celle qui a retenu l’attention et le drame du clip était: «Je meurs de jalousie et de rage, pensant juste que tu peux être… avec quelqu’un d’autre, que tu peux embrasser un autre, n’importe qui d’autre que moi. . Vous êtes un st $% & do, un vaniteux, vous ne réalisez vraiment pas que je vous aime, que je meurs d’envie pour vous ».

«Maintenant, nous arrivons à la fin», s’approchant de la caméra comme pour embrasser José Miguel, qui a également été interprété de façon dramatique par Colunga. Ce qui ressort beaucoup de Tik tok est la manière et le sentiment avec lesquels l’actrice a refait la scène, ce qui montre son grand professionnalisme et sa façon de contacter les sentiments du personnage.

L’une des meilleures actrices, Lucero a de loin gagné le poste et maintenant avec tik tok elle nous invite à revivre et à vivre ses nouvelles performances, car elle pourrait également se plonger dans les tendances de l’application, qui deviennent très amusantes.

Il est à noter que Lucero est très active sur sa chaîne YouTube, où elle nous a dit qu’elle appréciait au maximum la diffusion de Soy tu dueña, une telenovela dans laquelle nous pourrions également profiter des performances de David Zepeda et Gaby Spanic.

Il a également affirmé que cette production d’une intrigue et d’une qualité aussi excellentes signifie qu’elle ne peut plus agir dans aucun projet, mais que cela doit être quelque chose qui la remplit et qui suscite son intérêt. «Je revis un feuilleton qui me rappelle de merveilleux souvenirs. C’est une histoire attachante, avec un casting impressionnant d’acteurs, une super production de Nicandro Díaz.

«Tout ce que cette histoire implique est merveilleux et ce n’est pas pour rien que c’est le premier public et le roman préféré de beaucoup, l’émission la plus regardée à la télévision ouverte. Quand je vois cela, je dis que je ne peux pas faire de projet simplement parce que je le peux. Après avoir vu ces choses merveilleuses », furent ses mots.

Il précise également qu’il a reçu de nombreuses offres sans pouvoir les accepter: «J’ai reçu plusieurs projets, suggestions, mais je dois dire que cela n’a pas été ce que j’aurais souhaité. J’aimerais faire un personnage à la hauteur de ce que j’ai fait auparavant, des personnages avec force, charme, intelligence, des choses bien écrites, bien produites, un projet qui me fait tomber amoureux, ce que je recherche c’est un personnage pour pouvoir jouer dans une histoire que le public capte , que je tombe amoureux », a-t-il conclu.

L’actrice a également exprimé qu’elle aimait vraiment jouer avec Fernando parce qu’elle le considérait comme un acteur discipliné, dévoué, ponctuel et méthodique, c’est pourquoi elle considère que sa carrière a été si réussie, en veillant à ce qu’il donne mille pour cent dans tout ce qu’il fait, alors qui étaient de grands compagnons de feuilleton.