La jolie femme d’affaires et star des médias sociaux Kim Kardashian a partagé un nouveau message dans lequel il fait la promotion en seulement deux Photos sa nouvelle ligne de collants SKIMS avec lesquels elle portait des jambes de rêve car elle-même est le modèle de leurs produits, elle doit donc les montrer et la façon dont elle l’a fait a sûrement réussi à voler des regards.

Malgré les problèmes des derniers jours dans lesquels Kim Kardashian a été impliquée, cela ne l’empêche pas de continuer ses affaires comme si de rien n’était, c’est quelque chose qu’elle fait assez bien non seulement à elle mais à toute sa famille, ceci parce que chacun des membres du clan est une célébrité.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la belle sœur aînée de Kylie Jenner divorce, c’est la rumeur la plus récente qui ait été entendue, puisqu’ils admettent qu’elle est déjà séparée de son mari. Kanye ouest beaucoup de gens prétendent que c’était le leur Kim Kardashian qui a demandé le divorce et bien que ce ne soit pas la première fois cette fois le scandale était assez gros car ils ont tous les deux 4 enfants ensemble et pas seulement cela, il y a ceux qui prétendent qu’il a été infidèle avec Jeffree Star le gourou du maquillage.

Comme il est déjà habituel parmi la famille Kardashian Jenner de vivre entourée de scandales, ils savent très bien gérer la presse mais aussi les réseaux sociaux, ils essaient donc de minimiser les dégâts qu’ils ont causés jusqu’à présent.

Dans les deux images, nous pouvons la voir assise sur le sol, portant deux des quatre couleurs qu’elle manipulera dans ses bas, dans la première image, elle a les jambes allongées et des bas sombres, elle porte un haut pour que ses bas soient jolis, dans la seconde L’image est vue avec ses jambes rassemblées et des bas plus légers.

C’est à cause de ça Kim Kardashian se concentre sur ce qu’elle peut faire de mieux, promouvoir ses produits et s’occuper de ses enfants, c’est précisément pour cette raison que Kim continue de publier du contenu sur Instagram comme si c’était n’importe quel autre jour, concentré sur sa propre entreprise comme sa nouvelle ligne qui est à côté du lancement:

LANCEMENT LE 14 JANVIER: @SKIMS Hosiery. Nous changeons le jeu et lançons des collants défiant la gravité et des solutions hoisery qui sculptent, lissent et ne perdent jamais leur forme. Lancement en 4 couleurs, 4 styles et tailles XXS – 4X le jeudi 14 janvier à 9 h HP / 12 h HE exclusivement sur SKIMS.COM. Rejoignez la liste d’attente maintenant pour un accès anticipé à la boutique », a écrit Kim.

Cette publication a été faite le 11 janvier, du jour au lendemain elle compte déjà plus de 4 millions de likes et environ 21 mille commentaires, parmi lesquels ceux qui font référence à sa beauté et à sa beauté, plusieurs internautes se démarquent. Ils disent qu’être célibataire lui a fait du bien qu’elle a l’air beaucoup mieux qu’avant, d’autres disent qu’elle ne lui ressemble pas tellement, peut-être qu’ils la voient un peu différemment.

Actuellement la femme d’affaires, modèle et personnalité des réseaux sociaux Kim Kardashian Elle est devenue une référence de beauté et de volupté, ce n’est clairement pas la seule personnalité de célébrité à avoir de belles courbes, cependant on pourrait dire que c’est elle qui a imposé cette nouvelle mode qui est aujourd’hui plus courante qu’on ne le pense.

Kim Kardashian est aussi une icône de la mode, elle fait partie de ces personnages qui, bien qu’apparemment ne faisant pas grand chose, devient immédiatement une tendance, elle est aimée et détestée par beaucoup, cependant, elle est toujours sur toutes les lèvres.

