Jambes de rêve, Salma Hayek impressionne en bas et en dentelle! | .

L’une des personnalités hollywoodiennes qui a réussi à le conquérir grâce à sa beauté ainsi qu’à son charisme et qui est aussi belle au Mexique Salma Hayek qui se vantait dans son compte Instagram officiel d’une photographie qui a sûrement laissé plus d’un internaute impressionné, bas noirs et dentelles est le sujet de sa photographie avec laquelle il a impacté ses millions de fans.

Depuis le début de sa carrière, Salma Hayek a commencé à attirer l’attention des téléspectateurs et surtout des grandes personnalités hollywoodiennes qui la voyaient comme une personne de grand talent, ce n’est qu’en la rencontrant qu’ils ont réalisé que ce n’était pas seulement son talent qui brillait. mais aussi sa personnalité spirituelle et créative et son caractère qui à ce jour continue de captiver des millions de personnes, non pas à cause du fait qu’elle est mariée à un homme riche, mais à cause du fait qu’elle mène sa carrière au sommet et continue d’exceller dans l’industrie.

Dès qu’il a ouvert son compte Instagram Salma Hayek a commencé à avoir des millions d’adeptes, car elle était déjà une célébrité et une actrice reconnue non seulement aux États-Unis et au Mexique, mais aussi dans le monde entier, elle compte actuellement 16 millions 700 mille adeptes.

Instagram est un outil que nous utilisons pour partager des images et des vidéos de ce que nous voulons, évidemment il y a certaines restrictions et règles que nous devons respecter si l’application ne censure pas automatiquement ladite publication, cela ne s’est pas produit avec Salma Hayek car elle a tendance à être très prudent avec ce qu’il partage.

Bien sûr, ne pas pouvoir partager certains contenus ne signifie pas qu’il n’y a pas de publications risquées ou qu’elles vous incitent à avoir certaines pensées pécheresses, mais aussi toute publication qu’il fait dans son cas Salma Hayek Elle aura toujours un certain flirt de sa part, bien que ce soit sa personnalité.

Sur la photo en question apparaît la belle actrice, femme d’affaires et productrice allongée dans un fauteuil, la photo a été prise en noir et blanc donc cela lui donne une touche encore plus romantique et mystérieuse, elle porte une jupe en dentelle avec des parties transparentes et aussi une sorte de veste cependant celle-ci n’est pas très visible car elle est ouverte et tombe de ses bras.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Ce qui est intéressant à propos de l’image, ce sont ses jambes, même si nous savons que Salma Hayek n’est pas très grande, cela ne signifie pas qu’elle a une silhouette rêveuse ainsi que ses jambes qui sont vraiment belles et galbées, par la façon dont elle les soulève pour ce à quoi elle ressemble vraiment. attrayant!

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Au fait, la photo n’est pas récente, il l’a partagée le 25 août 2018, bien qu’elle ne soit pas d’actualité, c’est tout aussi excitant de la voir pour la première ou la deuxième fois, n’y croyez pas.

Il y a eu un total de 60 films auxquels il a participé, le plus récent sortira en 2021, il fera partie de l’univers Marvel, son personnage s’appellera Ajak dans le film “The Eternals”, c’est l’un des nombreux films attendus ce 2020, qui a malheureusement dû être reporté en raison de la pandémie qui a commencé il y a quelques mois.

Aujourd’hui Salma Hayek est mariée à l’homme d’affaires français François-Henri Pinault avec qui elle a eu une fille prénommée Valentina Paloma Pinault Hayek, la belle actrice vit extrêmement heureuse et bien qu’elle ne réside pas au Mexique à chaque occasion qui lui est présentée, elle en profite pour la mettre en valeur racines et porter un toast à leur beau et bien-aimé Mexique comme le dit la chanson renommée.

Il ne fait aucun doute que Salma Hayek continuera d’être l’une des personnalités gâtées du Mexique et d’Hollywood.

Lire aussi: Telle une belle sirène, Salma Hayek plonge ses charmes dans la mer